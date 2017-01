Se abrió en el CIC un consultorio de estimulación temprana

Fotos El intendente dialoga con las madres de los menores que van a recibir la correspondiente atención profesional.

28/01/2017 -

LORETO, Loreto (C) El Centro de Estimulación Temprana se puso en marcha con el fin de dar respuestas a un importante cantidad de familias con niños con capacidades diferentes, los que para recibir este servicio debían viajar hasta la Capital de la Provincia, provocando una importante erogación de dinero que en muchos de los casos eran solventados por subsidios municipales.

“Este proyecto comenzó a pedido de un grupo de padres de niños con capacidades diferentes, quienes solicitaban al Municipio subsidios en forma frecuente para poder solventar los gastos de viaje y tratamientos. Entonces le solicité al doctor Marcelo Hoyos, director de Salud Municipal un proyecto, y él junto al doctor Fernando Sánchez, la enfermera Loli Villa y los papás, trabajaron en este proyecto, que hoy es una realidad”, indicó José Luis Artaza, intendente de esta ciudad.

“Es la primera vez que me siento contenida y acompañada, por que además de ayudar a mi bebé en su estimulación, también encontré a una profesional que me aconseja todo el tiempo y me incentiva a seguir, a pesar de que soy del interior y debo viajar desde temprano para llegar, pero ahora es mucho mejor. Antes debía viajar hasta Santiago, para luego ir a La Banda y esperar largas colas. Todo eso era muy caro para nosotros”, sostuvo una de las madres mientras esperaba ansiosa la sesión de su niño en el pasillo.