Dueño de boliche clausurado presentó un amparo y hoy abre sus puertas

28/01/2017 -

Ante la clausura provisoria emitida el fin de semana del 14 de enero, luego de que en el operativo de control correspondiente se encontrara una menor de edad portando un DNI falso en el interior del boliche, Ramiro Petros, dueño de Elvis Arena, presentó una medida cautelar que fue aprobada el pasado viernes 27, la cual habilita al boliche a abrir sus puertas por 60 días. Por lo tanto, la notificación emitida por la Dirección de Alcoholemia en la tarde de hoy perdería validez.

Petros indicó que sus franquicias no cuentan con antecedentes sobre esto, ya que trabaja con mayores de edad. Además, agregó que en sus cuatro locales siempre se ha colaborado en todos los operativos de control efectuados por la policía de la provincia: “Noto una clara animosidad por parte del señor Arambuena (Marcelo) con mi empresa y me parece totalmente irresponsable que salga a hacer declaraciones y hable de procesos policiales, ya que nunca participó de ningún operativo en mi establecimiento, y esto me perjudica publicitariamente a mí y a mi empresa”, expresó en alusión al titular de la ONG Proyecto Padres.

Sobre la notificación de clausura emitida esta tarde, Petros indicó que “fueron al boliche en horas de la siesta, y el sereno informó que no estábamos allí, porque nuestro horario es a la noche. Hablé con la Dirección de Alcoholismo y me dijeron que podía pasar a la tarde a notificarme sin ningún problema y es lo que haremos, no nos escondemos de nadie, pero tenemos un amparo aprobado, que es una medida judicial que nos avala y el boliche esta noche abrirá sus puertas”.