CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Enero 2017
A LAS 23.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
Por El Liberal
Hoy 20:28 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 NICK JR.
16.30 CINE. KARATE KID 2010
18.30 MOISES,RESUMEN
20.00 SORTEO MONO BINGO
20.15 SORTEO TOMBOLA
20.30 MOISÉS, EL ADELANTO
22.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
23.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
01.00 FUEGO
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.30 ESPECIALES AMÉRICA
14.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIALES AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS DOMINGO
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 CÁMARA LOCA
14.30 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO PARA TODOS
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 A CONFIRMAR
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTIN
12.30 CHIKUCHIS
13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA 14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO 16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BASQUET CAPITALINA
19.00 VA DE NUEVO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA TOCATA
21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
11.30 MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.15 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
09.23 CHIHUAHUA EL FANTASMA
11.03 LA PRINCESA Y EL SAPO
13.10 LA GUARDERÍA DE PAPÁ
15.03 TRES SON MULTITUD
17.22 ESPEJITO, ESPEJITO
19.34 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 LA TRAMPA
23.42 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 CASTILLOS DE HIELO
15.05 EL FRANCOTIRADOR
21.00 EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
23.50 LA NARANJA MECÁNICA
TNT
07.49 ENCANTADA
09.39 RATATOUILLE
11.35 LOS PITUFOS 2
13.26 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
15.13 RÁPIDO Y FURIOSO
17.08 LOS INDESTRUCTIBLES
18.57 MISS UNIVERSO
22.05 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS
23.45 ASESINOS DE ELITE
01.46 MACHET
SPACE
08.06 JUEGO DE PATRIOTAS
10.24 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
12.49 EN LA LÍNEA DE FUEGO
15.23 AVIÓN PRESIDENCIAL
17.43 PUNTOS DE VISTA
19.26 EL ATAQUE
22.00 TIRADOR
CINECANAL
09.00 KIDS FLIX
09.10 FERIADOS EN FAMILIA
11.00 MONSTRUOS VS. ALIENS
12.40 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
14.35 MÁS BARATO POR DOCENA
16.20 FOOTLOOSE. TODOS A BAILAR
18.25 PRINCESA POR ACCIDENTE
20.20 MALAS ENSEÑANZAS
22.00 SENTIMIENTOS QUE CURAN
23.30 DURO DE MATAR 4.0
SONY
08.00 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 THE REAL O’NEALS
10.30 THE REAL O’NEALS
11.00 THE REAL O’NEALS
11.30 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
13.30 BLACK-ISH
14.00 BLACK-ISH
14.30 BLACK-ISH
15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
18.00 ÉRASE UNA VEZ
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 LECCIONES PARA MATAR
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI, PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, DE 19 A 23, SE REALIZARÁ LA 15ª TARDE DE COMPRAS, “LUPE Y SUS AMIGAS”, CON 30 STANDS SE MUJERES EMPRENDEDORAS, Y ANIMACIÓN PARA NIÑOS. FIESTA DE BAILE PARA NIÑOS Y NIÑAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 3 DE FEBRERO, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
RESIDENT EVIL (2D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:30
ASSASSIN ‘S CREED (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 14:30hs (Subt) 17:00 (Subt)
ASSASSIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/02- 19:30 (subt)
RESIDENT EVIL (3D): TERROR,ACCION. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)
UN MONSTRUO VIENE A VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY -14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D): ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00 (Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10