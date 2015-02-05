CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Enero 2017

A LAS 23.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

Hoy 20:28 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.30 CINE. KARATE KID 2010

18.30 MOISES,RESUMEN

20.00 SORTEO MONO BINGO

20.15 SORTEO TOMBOLA

20.30 MOISÉS, EL ADELANTO

22.00 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

23.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

01.00 FUEGO

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.30 ESPECIALES AMÉRICA

14.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIALES AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS DOMINGO

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 CÁMARA LOCA

14.30 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO PARA TODOS

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 A CONFIRMAR

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

10.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTIN

12.30 CHIKUCHIS

13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA 14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO 16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BASQUET CAPITALINA

19.00 VA DE NUEVO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA TOCATA

21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

CANAL 4

11.30 MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.15 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

09.23 CHIHUAHUA EL FANTASMA

11.03 LA PRINCESA Y EL SAPO

13.10 LA GUARDERÍA DE PAPÁ

15.03 TRES SON MULTITUD

17.22 ESPEJITO, ESPEJITO

19.34 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 LA TRAMPA

23.42 SOLDADO UNIVERSAL 4


TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 CASTILLOS DE HIELO

15.05 EL FRANCOTIRADOR

21.00 EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

23.50 LA NARANJA MECÁNICA


TNT

07.49 ENCANTADA

09.39 RATATOUILLE

11.35 LOS PITUFOS 2

13.26 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

15.13 RÁPIDO Y FURIOSO

17.08 LOS INDESTRUCTIBLES

18.57 MISS UNIVERSO

22.05 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS

23.45 ASESINOS DE ELITE

01.46 MACHET


SPACE

08.06 JUEGO DE PATRIOTAS

10.24 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

12.49 EN LA LÍNEA DE FUEGO

15.23 AVIÓN PRESIDENCIAL

17.43 PUNTOS DE VISTA

19.26 EL ATAQUE

22.00 TIRADOR


CINECANAL

09.00 KIDS FLIX

09.10 FERIADOS EN FAMILIA

11.00 MONSTRUOS VS. ALIENS

12.40 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

14.35 MÁS BARATO POR DOCENA

16.20 FOOTLOOSE. TODOS A BAILAR

18.25 PRINCESA POR ACCIDENTE

20.20 MALAS ENSEÑANZAS

22.00 SENTIMIENTOS QUE CURAN

23.30 DURO DE MATAR 4.0


SONY

08.00 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 THE REAL O’NEALS

10.30 THE REAL O’NEALS

11.00 THE REAL O’NEALS

11.30 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

13.30 BLACK-ISH

14.00 BLACK-ISH

14.30 BLACK-ISH

15.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

16.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

17.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

18.00 ÉRASE UNA VEZ

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 LECCIONES PARA MATAR

22.00 CÓDIGO NEGRO

23.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI, PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, DE 19 A 23, SE REALIZARÁ LA 15ª TARDE DE COMPRAS, “LUPE Y SUS AMIGAS”, CON 30 STANDS SE MUJERES EMPRENDEDORAS, Y ANIMACIÓN PARA NIÑOS. FIESTA DE BAILE PARA NIÑOS Y NIÑAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 3 DE FEBRERO, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.


CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (2D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:30

ASSASSIN ‘S CREED (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 14:30hs (Subt) 17:00 (Subt)

ASSASSIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02- 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D): TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY -14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D): ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00 (Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

 
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