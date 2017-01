Abogados laboralistas rechazaron cambios a ley de riesgos de trabajo

Hoy 22:31 - El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Luis Ramírez, cuestionó el decreto que modificó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y acusó al Gobierno “defender los intereses” de los empresarios. “Son empresarios que desde sus intereses están hablando de un tema que no conocen. Sí conocen la dinámica y la lógica de los negocios y les preocupa no la salud de los trabajadores sino ver de qué manera defender este gran negocio que hay atrás de las ART”, advirtió el letrado. En declaraciones a radio 10, Ramírez también alertó que “cada vez que empieza esta cantinela de la industria del juicio, atrás viene un zarpazo a los derechos de los trabajadores”. Asimismo, acusó que desde el Gobierno “no saben” de la realidad del trabajo “porque no se han embarrado los zapatos, por lo que no conocen el mundo de la gente que se levanta todos los días para ganarse el pan, que sale a ganarse la vida y la pierde en un accidente”. El abogado sostuvo que “para hablar de litigiosidad, tenemos que ver cuál es la conflictividad que hay debajo”, a la vez que cuestionó que hace unas semanas fue a debatir al Senado la reforma de las ART “porque en un principio era un proyecto de ley y terminó siendo un decreto”. “En vez de buscar cuál es la causa de esta litigiosidad, lo que hicieron es que sea una carrera de obstáculos para el trabajador recurrir a un juez para que se reconozcan sus derechos”, apuntó. Ramírez opinó que “las ART son una empresa de negocios, sociedades comerciales con fines de lucro, por lo tanto, ellos que deberían proteger a los trabajadores resulta que tienen intereses opuestos, contradictorios”. El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas repasó que “la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dice, en sus datos oficiales, que cada 15 segundos un trabajador pierde su vida como consecuencia de un accidente laboral”.