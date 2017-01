“Cerramos 2016 con 40% de inflación y vamos a tener algo parecido a la mitad”

Hoy 22:37 - El economista afirmó que tras cerrar el 2016 con una suba de precios del orden del 40% ahora se ubica en la mitad, y coincidió con las estimaciones oficiales de que hay un principio de recuperación de la economía. Bein explicó que “cerramos un año con casi un 40 (por ciento) y claramente vamos a tener algo parecido a la mitad. En las proyecciones que tenemos no tenemos 17, tenemos 23” por ciento. Para el economista, “la inflación macroeconómica se va a mover en la zona del 20” por ciento, y señaló que tras el inevitable reacomodamiento de precios del 2016, “estamos volviendo a una inflación de 23 puntos que tuvimos en promedio los diez años anteriores”. También estimó que “si se trabaja bien 2017 puede dar este 23 y a lo mejor puede dar 17 en 2018”. Bein afirmó que “no hay forma de hacer crecer en el corto plazo una economía como la Argentina sin un rebote en el consumo; para eso los salarios le tienen que ganar a la inflación”; y consideró que “si la inflación va a cerrar en 21, los salarios como mínimo tienen que cerrar en 24%”. “Esto no retroalimenta la inflación porque la inflación es un fenómeno más bien monetario y fiscal”, señaló. No obstante, Bein indicó que “el camino para recuperar una economía como la Argentina es la inversión”, pero aclaró que “la inversión lleva también un proceso hasta que se va recuperando que lleva siete u ocho años”. Por otra parte, Bein coincidió con el Gobierno en que hay un principio de recuperación, y mencionó que “lo que se discute es si la recuperación es fuerte o es suave”. “Si el consumo se recupera tres puntos, porque finalmente los acuerdos salariales se terminan pactando tres o cuatro puntos por arriba de la inflación, la recuperación va a ser bastante pareja”, estimó.