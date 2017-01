El precio del azúcar inició el año en alza y subió 17% en enero

Hoy 22:43 - En la primera semana de este mes, el precio mayorista del azúcar tuvo un reajuste que fue entre los alimentos de primera necesidad, el primer en aumentar. Pero, en esta última semana del mes llegó el segundo movimiento de precios con lo cual en este primer mes del año, el ajuste acumulado llegó al 17%. El precio mayorista no deja de ser un indicador del valor que luego se traslada a los negocios minoristas como autoservicios, despensas, almacenes y quioskos que son los principales clientes de las bocas de expendio al por mayor. Un dato para tener en cuenta es que en las grandes superficies comerciales como los supermercados de cadenas multinacionales, se puede observar a través de la aplicación Precios Claros y mediante el programa Precios Cuidados que el valor de un kilogramo de azúcar se ubica entre los $14,12 y $16,18. En la primera semana de enero, se produjo el primer reajuste del valor mayorista del azúcar. Se trata de la que se vende en fardos de 10 kilogramos. De $98 el fardo pasó a $105, lo cual implicó una suba de poco más del 7%. El costo para los minoristas que se abastecen en estos negocios, subió de $9,80 a $10,50. Con lo cual, el valor al consumidor final subió hasta los $12 a $13. Pero en los últimos 10 días hubo un nuevo retoque a los precios mayoristas. Esta vez, el mismo fardo de 10 kilogramos tuvo un incremento de poco más del 9,5% al pasar de los $105 a los $115. De esta forma, cada paquete de un kilogramo pasó a tener un valor de costo de reposición de $11,50 de los $10,50 previos. Con esos valores, un almacén o despensa minorista de barrio, llevó el paquete entre los $15 a $17. De esta forma, el precio del azúcar, un alimento básico y de consumo diario en la gran mayoría de los hogares santiagueños, acusó un incremento del 17% en el primer mes del año. “Ahora estamos vendiendo a $115 el fardo de 10 kilogramos, hasta la semana pasada estaba a $105 y a comienzos de mes a $98”, señaló Adrián uno de los vendedores de un negocio mayorista especializado en la venta a despensas y almacenes. En los nuevos precios del azúcar, influyeron varios factores. Entre ellos el aumento del transporte, producto del ajuste en los valores de los combustibles. Pero también la demanda con la que cerró el año e inició el 2017 la exportación. Cuando se produjo el primer incremento de este mes, Juan Carlos Jorge, gerente de una distribuidora a nivel local, señaló que “ el flete influye en el precio de cualquier producto e incide en un 5%, pero hoy está entre un 10 ó 12%”. Asimismo, otra de las respuestas a este incremento quizá puedan buscarse por el lado de la exportación. Hace unos días, desde el Ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buryaile, se indicó que el precio medio por tonelada exportada alcanzó los U$S 1.369 mientras que el promedio de lo que exporta la Argentina en todos los rubros es de U$S 531 la tonelada y el de alimentos, es de U$S 565 la tonelada. En este contexto exportador, señaló que la situación de cada uno de los productos ha sido dispar: la mayor tracción positiva la generaron las ventas a mercados externos de azúcar (230%), cerezas (100%), limón (51%), preparaciones de aceitunas (47%), arroz partido (102%), arroz no parbolizado (66%), porotos (24%), entre los más relevantes. Las mayores caídas se observaron en yerba (-28%), ciruelas (72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones de pera (-74%), se informó. Producción Los últimos datos de producción de azúcar físico del Centro Azucarero Argentino (CAA) indicaron que “en 2016 la producción aumentó alrededor de un 2,5% en el país, respecto de la campaña del año pasado”. En 2016 se elaboraron 2 millones de toneladas del producto, frente al 1,94 millón de toneladas de 2015. En cuanto a las exportaciones, las empresas enviaron a los mercados externos 355.690 toneladas, lo que alcanzaron los U$S 153,6 millones, durante junio-noviembre (restan datos de la zafra 2016-2017). En promedio, la tonelada se exportó a un valor de U$S431.l