La producción de arroz, acosada por el incremento de costos

Hoy 22:45 - La producción de arroz no contaría este año con precios internacionales que le permitan atenuar el impacto que tendrá el incremento que registran los costos e insumos, principalmente por el encarecimiento del gasoil empleado en el riego, admitieron desde el sector privado. “El mercado del arroz durante el 2016, como todos los commodities, cayó entre un 12 y 15 por ciento, y no se ha recuperado. De modo tal que creemos que vamos a contar con un mercado que permita cubrir los costos de producción, con costos e insumos que suben” en el orden doméstico, reconoció ante DyN Hugo Muller, presidente de la Fundación Proarroz. Para la actividad arrocera, Muller consignó: “No creo que el sector se expanda durante el 2017 y vuelva a crecer, una situación que viven la mayoría de las economías regionales, la cual es difícil”, debido a que el valor interno del arroz depende de la exportación. Si bien comenzó en algunos campos de Corrientes la cosecha de arroz, se estima que habrá que esperar hasta febrero para que las labores de trilla se cumplan de manera generalizada en otras provincias. La producción de arroz en el 2016 ascendió a casi 1,4 millón de toneladas, de las cuales 70 por ciento de este volumen tuvo por destino la exportación a países tales como Irak, Colombia, México, Chile y Brasil, junto a otros destinos de Centro América. Los valores concertados hasta diciembre pasado para la exportación ascendió a 450 dólares por cada tonelada de arroz cargada en los buques, mientras que para los molinos e industrias, el precio tocó los 200 dólares por tonelada. También Pablo Linares Luque, de la Federación de Entidades Arroceras (FEDENAR), consignó que “en campos de Itá Caabo, en el norte de Corrientes, se comenzó con la cosecha, aunque los rindes no son óptimos, y se espera que esta semana se comience también en Formosa”. Según Linares Luque: “La producción de arroz viene de ser castigada por el clima, en materia de rindes no somos muy optimistas aunque estaríamos alcanzando los niveles históricos de 6.500 kilos por hectárea pese a la inversión dispuesta por la producción”. “La perspectiva de precios en los mercados internacionales no es la mejor aunque Argentina hizo esfuerzos para sostener sus ventas al exterior a partir de establecer un plus en sus precios”, dijo el directivo de FEDENAR. Durante el arranque del 2017, la producción de arroz puntualmente en Santa Fe debió corregir a la baja su perspectiva para el cultivo, ya que los problemas con el exceso de lluvias causará problemas en los rindes que se obtengan. También Entre Ríos, por los mismos motivos debió recortar casi un siete por ciento su superficie, la cual se fijaría en 64 mil hectáreas para el arroz, mientras que Corrientes logró estar estable.