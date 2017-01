Crece en el Norte el uso de semillas con tecnología para mejorar el rinde, el control de plagas y malezas

Hoy 22:47 - De los casi 1,5 millones de hectáreas que se sembraron en el Noa en la actual campaña sojera, se estima que entre el 50 y 60% de ese total se realizó con material biotecnológico, una proporción mucho mayor a la que se utilizaron en zonas de la Pampa Húmeda. En la zona Noroeste, la distribución de la siembra de soja, según los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura de la Nación en la campaña actual hay poco más de 850.000 hectáreas implantadas con soja en Santiago del Estero, otras 423.000 en Salta y 200.000 en Tucumán. Los factores que llevaron a los productores de esta región a adoptar las herramientas biotecnológicas fue un mayor rendimiento, efectivo control de plagas y control de malezas con las que cuentan estos materiales genéticos, introducidos en las últimas campañas a la producción agrícola. Luis Silva, líder de negocios de soja en Argentina de Monsanto, señaló: “Venimos trabajando con el cierre de la campaña de cosecha 2015/16 habiéndose recolectado y entregado el 99% de la producción del país, los números que tenemos es que en la campaña pasada aproximadamente un 15% de las hectáreas del país se hicieron con soja intacta y eso lo tenemos validado por los más de 38 millones de toneladas que pasaron por el sistema de verificación que está en manos del gobierno”. Silva, señaló que ese control, “nos permite a nosotros identificar las toneladas para saber cómo fue el uso de la tecnología lo cual es un dato muy alentador pensando que hace tres años que Intacta está en la Argentina y las proyecciones para esta campaña que ya se sembró, nos dan entre el 22 y 23% de la superficie total de soja implantada en el país sembrada con Intacta, lo cual también es un dato muy bueno con respecto de los números del año pasado”. Silva, remarcó en cuanto al uso que realizan los productores de la tecnología que “cuando se hace el análisis de Norte a Sur del país en la utilización de la tecnología, estamos hablando que los porcentajes son mucho más elevados en el Norte del país que a nivel nacional, dan cuenta de utilización de esta tecnología en torno al 50 o 60% según la zona y hay una proyección más elevada para esta campaña donde esperamos que el 60 y 65% de las hectáreas del Noa y del Nea estén sembradas con Intacta”. El directivo indicó que “incluso algunos productores cuando uno va al detalle, muestran una utilización extremadamente alta dado que los beneficios para la zona norte en cuanto al control de insectos son muy valiosos y más aún cuando se traduce todo esto a rendimiento y en un montón de costos que se ahorran por la no utilización de insecticidas y las pulverizaciones”. Respecto de la adopción de esta tecnología por parte del productor norteño, señaló que “el principal diferencial es el control de insectos y esto es una gran diferencia, porque hoy tener una soja sin control de insectos, básicamente lo que lo lleva al productor es a tener que hacer de 3,4 y hasta 5 aplicaciones y en años muy complicados aún más. Pero el hecho de tener una tecnología intacta lo lleva a reducir al mínimo la aplicación de insecticidas”. De esta forma, aseguró que “tiene ahorro por el insecticida, también por la pulverización y la tranquilidad de saber que el cultivo se está desarrollando de una manera normal sin la presión de plagas que es un factor muy importante. Pero lo fundamental que hoy están viendo la mayoría de los productores es cuando esto lo traducen al nivel de rendimiento, es lo que todos los productores argentinos buscan, porque el productor argentino es super tecnológico y apunta siempre a tener el máximo rendimiento y esto lo están viendo básicamente en el Norte junto con las mejores variedades que tiene hoy el mercado”. En cuanto a la adopción de tecnología para la próxima campaña, dijo que “a futuro va a haber seguramente una acción mucho más grande. En el Norte aún hay espacio para poder seguir creciendo y lo interesante es que las distintas compañías semilleras siguen lanzando nuevas variedades. Nos entusiasma pensar que el año que viene va a haber muchas más siembra con Intacta de la que estamos viendo ahora y además también porque todo lo que es el sistema de comercialización se va aceitando porque el productor piensa que es más sencillo no solo utilizarla sino también adquirir el cánon tecnológico, entiende los beneficios, la dinámica del negocio y eso nos parece que también ayuda a que el productor no solo opte por el rendimiento sino por la facilidad y la simpleza que debería tener el modelo de negocio de aquí a futuro”. Destacó además que “el productor agropecuario argentino es extremadamente inteligente, va a adoptar las tecnologías que realmente le brinden beneficios en lo económico y en su logística y en su manera de operar, eso lo demuestran claramente los lugares donde esta tecnología todavía tiene espacios para crecer, un poco más allá de la zona núcleo donde la opción es un poco más lenta”. l