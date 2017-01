De Miami a Silicon Valley: cuáles son las nuevas mecas de los emprendedores argentinos

Hoy 22:49 - Cuando Lucas Funes presentó hace quince años el proyecto de tesis de su carrera de ingeniero informático, nunca se imaginó que terminaría muy cerca del hogar de Apple. Con su teléfono (básico) de entonces, prendía y apagaba la luz en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Lo tenía cronometrado: tardaba 2,4 segundos. Lo miraban como a un loco. A fines de 2013, Funes creó Webee, una startup cordobesa que al año siguiente logró el fondeo para salir al mercado. El desarrollo permite “darles Internet” a todos los accesorios de un hogar y controlarlos desde cualquier lugar del mundo a través de una aplicación en el teléfono, con inteligencia artificial que va aprendiendo costumbres del usuario. Funes actualmente está en Cupertino, el corazón de Silicon Valley, pero su aterrizaje en Estados Unidos fue a través de Miami. “Es lo que llamamos el softlanding, o aterrizaje suave. Después nos vinimos para Cupertino. Dependiendo el tipo de empresa a veces hay que venir al valle, a veces desembarcas por Miami”, explica. En el caso de Webee, hay procesos que se aceleran al estar en Estados Unidos. Por ejemplo, para una empresa de hardware, la flexibilidad para intercambiar prototipos y muestras con China. “En dos días tenemos el prototipo acá. Si querés hacer un producto nuevo, en un día y a bajo costo podés tener impreso en 3D el producto”, explicó al diario La Nación. Miami es el favorito de muchas startups. El lugar del aterrizaje suave, para después eventualmente mudarse a Silicon Valley, Nueva York, o Boston, según sus rubros. The Knight Foundation está impulsando el emprendedorismo, ha traído la primer oficina Endeavor del país a esta ciudad, y apoya a eMerge Americas, una conferencia para atraer entrepreneurs enfocados en tecnología e innovación. También han surgido aceleradoras, incubadoras y espacios de trabajo. “Hay más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, es un mercado mayor que cualquier país de América del Sur -define Rodrigo Teijeiro, fundador de Recargapay-. Miami no se puede comparar con Silicon Valley, tiene un ecosistema incipiente, pero están todos los condimentos para que tal vez en diez años se genere una comunidad emprendedora muy interesante. Hay una riqueza particular, ya que muchos han hecho dinero a través de real estate, y ahora para diversificar tienen interés en financiar startups.” Hace seis meses, este emprendedor serial, conocido por el éxito de Sónico (53 millones de usuarios) que luego vendió a Match.com, se instaló con su familia en Miami. Con su headquarter en Buenos Aires, y oficina en San Pablo (Brasil es su mercado más grande), Recargapay quiere desembarcar en Estados Unidos, seducido por el gigante mercado hispano. “En Estados Unidos hay 100 millones de celulares prepagos y se envían 36.000 millones de dólares en remesas hacia América latina” De esta forma, una persona allí podría enviarle dinero a su familiar en Latinoamérica, para el pago de productos digitales en una primera etapa. La compañía nació para democratizar los pagos móviles. Hoy, un segmento enorme de la población que tiene smartphone no está bancarizado, para lo cual Teijeiro creó esta billetera virtual. Hoy en día se hacen 10.000 millones de recargas de celulares por año en toda América latina. Y de ese total, el 95% son pagadas en efectivo, en locutorio o quioscos. Al cargar la billetera virtual, no sólo se puede recargar el celular sino también pagar servicios. También permite pasar dinero de persona a persona, a costo cero incluso a nivel internacional. Recargapay registra casi un millón de transacciones por mes y ha levantado capital por U$S 8 millones. Tiene usuarios principalmente en Brasil, pero también tiene operaciones en los mercados de los Estados Unidos, México, Colombia y Argentina. LugLoc es otro emprendimiento de origen nacional que eligió Miami como base comercial. Este accesorio que permite encontrar la valija en tiempo real desde un celular, surgió en el imaginario de Nicolás Keglevich (ex presidente de Assist card Argentina) y su hijo Maxi. El desarrollo de producto y tecnología se hizo en Buenos Aires, donde reside el equipo técnico y de marketing, pero la parte comercial se instaló desde sus comienzos en Miami. “En esta ciudad hay un auge y un fuerte apoyo del gobierno y otras entidades a los emprendedores. Lo vimos como buena oportunidad para usarlo de trampolín”, cuenta Carlos Esnal, CEO de LugLoc. “Empezamos por Estados Unidos porque es el mercado más maduro donde mayor éxito podés tener. Una vez que toma impulso la iniciativa empezás a ver de ingresar en otros países”, explica. Además de la venta en cadenas de retail como Bed Bath & Beyond, o desde su página web, LugLoc cerró acuerdos con fabricantes como Samsonite o Delsey, para incorporar el accesorio directamente en la valija. Hasta principio de 2016 había 50.000 dispositivos en la calle, y Esnal prevé llegar a fin de año con 150.000 usuarios. El aparato, que en los Estados Unidos, cuesta U$S 70, estará a la venta en el mercado argentino antes de fin de año. Últimas tendencias Agustina Fainguersch, US Managing Director & CMO de Wolox, está instalada en Silicon Valley desde hace un año. La empresa nació en Buenos Aires en 2011, cuando un grupo de siete ingenieros informáticos talentosos del ITBA se unió para proveer de equipos tecnológicos a distintos emprendimientos. Aquella iniciativa, que arrancó en una pequeña habitación en desuso, en la actualidad, cuenta con 120 empleados, y abrió oficinas en Miami y Silicon Valley para meterse en el ecosistema emprendedor americano. “Nos interesa estar presentes en Silicon Valley para poder tomar estas últimas tendencias tecnológicas y aplicarlas para nuestros clientes. Acá siempre se ve lo último, y queremos estar a la vanguardia”, cuenta Fainguersh. Todos sus ingenieros en informática están en Buenos Aires y provienen de universidades locales. “Estar en Silicon Valley nos hace alzar la vara. El talento argentino está muy bien visto, sólo hay que trabajar en mejorar la confianza en las relaciones”, asegura. La compañía tiene un laboratorio de innovación, Wolox Lab, que desarrolla productos propios. Dentro de su cartera está trabajando en una aplicación de celular que filma videos a 360º. “Es algo que todavía no se logró. Las cámaras que existen hoy 360º están muy buenas, pero son caras. Estamos creando la aplicación, que está en versión beta”, adelanta Fainguersh. Leandro Rzezak, fundador de Intraway, se mudó con su familia hace dos meses a Miami. A diferencia de otros compatriotas, que ingresan a Latinoamérica vía Estados Unidos, su empresa ya está posicionada en el sur del continente. En la actualidad, provee software para las telcos, entre ellas Telefónica, Tigo, América Móvil, Grupo Televisa. Tiene 35 clientes en 20 países, y su meta a diez años es estar entre las top tres del mundo en su industria, compitiendo contra multinacionales del tamaño de Ericsson, Amdocs y Huawei. “Como América latina era un mercado consolidado, decidimos mudar el corporativo a EE .UU . para ingresar aquí con fuerza en 2017”, cuenta. Su desembarco empezó tímidamente hace cuatro años con dos personas. Ahora el objetivo es ir detrás de pesos pesados como AT &T, T-Mobile, Comcast, Verizon, y Sprint. Recientemente cerró un acuerdo con la compañía local Midco. “Miami es un hub fantástico. Tenés vuelos a todos lados para visitar clientes. San Francisco es un destino para emprendedores súper interesante donde estás todo el tiempo codeándote con ideas y venture capital. Es bueno para nutrirse uno mismo, pero no estamos en búsqueda activa de capital, y nos queda muy lejos de nuestros clientes”, asegura. Con más de 200 empleados, Intraway planea salir a la bolsa alrededor de 2020, y estar en EE .UU . es una ventaja importante para cuando llegue el momento, especula. En ese entonces proyecta facturar U$S 100 millones globalmente, con EE .UU . representando un 40% de dichos ingresos. “Estar en Estados Unidos te da una percepción más clara del mercado, donde el nivel de calidad esperado es más alto y hay más competencia. Al cliente y los inversores les cambia la percepción si la compañía está acá. Desde el momento en que decidís tener una operación en EE .UU . muestra que tenés una visión más global. Tiene mucho sentido para la vida de una startup”, cuenta Antón Chalbaud, fundador y CEO de ADV elopment, radicado en Miami desde 2014. Con su producto más relevante, The Fan Machine, logró ser el único partner argentino de Facebook, y el primero en Latinoamérica. Dicha plataforma permite armar aplicaciones como concursos y embeberlos en cualquier página web sin tener que saber diseñar, ni ser programador. Actualmente su foco está en la plataforma CustomAudience.me que ayuda a aumentar el ROI de las campañas de Facebook y Google Ads en más de un 30% usando tecnología para mejorar el targeting de las mismas. Cuando salió al mercado, la compañía levantó un millón de dólares en fondos. Influencias Recientemente, ADV elopment cerró un acuerdo de colaboración con FullBottle, una compañía americana de influencer marketing (el uso de personas influyentes en las redes sociales por parte de anunciantes). “El acuerdo con FullBottle se dio por estar acá. Ellos tenían su equipo de desarrollo en Silicon Valley, pero nuestros desarrolladores de Argentina son igual de buenos y a un 30% del costo, sumado al acceso a nuevos mercados que tenemos en conjunto, y las tecnologías complementarias. Es una oportunidad interesante para ambas compañías”, agrega. Para Chalbaud, a diferencia de NuevaYork o San Francisco, Miami no es lugar para buscar financiamiento ni talento, aunque es un buen hub logístico sumado a que, tener un pie en Norteamérica, lleva a construir un networking necesario para crecer. “Cuando ves que una empresa se asoció o fusionó con otra no es porque alguien se levantó un día y googleó tu compañía. La mayoría de los casos son relaciones que se van construyendo con el tiempo, te vas conociendo con gente que hace algo parecido a lo tuyo”, explica. ADV elopment tiene 15 empleados en la Argentina, y prevé terminar el año con una facturación cercana a los U$S 2 millones. En un futuro, no descarta desembarcar en Nueva York o San Francisco. “Si estás en la industria de la tecnología es imprescindible tener un vínculo con Silicon Valley aunque no necesariamente vivir allí. Yo voy unas 6 veces al año”, relata. En febrero de este año, Matías Wohlgemuth lanzó Wayniloans. Arrancó con U$S 50.000 y sus socios Juan Salviolo, Martín Rivas, y Boris Rodriguez. Hoy, su sitio de préstamos entre personas tiene cinco mil usuarios, préstamos otorgados por U$S 400.000, y en lo que va del año concretó operaciones por U$S 1 millón. Apenas salió al mercado, la startup fue nombrada entre las diez más innovadoras de Latinoamérica por la incubadora Venture Hive de Miami. Estuvo con oficinas allí tres meses en un programa de aceleración y una beca de U$S 25.000. De esta manera generó su red de contactos para una futura ronda de capital más grande. “Lo que hacemos es unir gente para que preste y tome préstamos, como un Uber de créditos”, cuenta el entrepreneur de 31 años. La plataforma usa la tecnología llamada blockchain. Para entrar y salir la moneda es el bitcoin, pero los préstamos están nominados en pesos o dólares. El mes pasado fondeó préstamos por U$S 80.000, y su volumen crece a una tasa del 30% mensual. El sitio cobra el 5% del valor del crédito. “Hay mucho inversor ángel mirando a Latinoamérica en Miami. Hacer base allí es clave para una ronda de capital. Es la puerta de entrada a Latinoamérica. Incluso desde ahí es más fácil llegar a muchos países latinoamericanos que desde esos propios lugares, porque están los directivos de empresas y es bueno para generar partnerships y establecer una red de contactos. El año que viene si buscamos una ronda de capital más grande, tocaremos esas puertas”, argumenta Wohlgemuth. Para el año próximo, Wayniloans espera abordar el mercado hispanoamericano de Estados Unidos, un target insatisfecho. Para el segundo año de operación espera ingresos de U$S 400.000 dólares y para el tercero de U$S 800.000 abriendo operaciones en otros países de Latinoamérica. Base para la región Intellignos, una firma argentina que nació en 2007 dedicada a proveer servicios de analítica digital e investigación de mercado online, también puso un pie en Miami. Su cofundador y CEO , Juan Damiá, hizo base en 2015. “Es un buen punto de conexión, a pocas horas de vuelo de Nueva York, México, Colombia. Tiene ventaja de costos, y un entendimiento de la dinámica latina. Si no tenés necesidad de capital, es un mito que tenés que ir a Silicon Valley. Nuestros clientes de Estados Unidos están más cómodos con una empresa que está en el país”, asegura el emprendedor. Desde la Argentina, con 25 empleados, ya se convirtió en líder en Latinoamérica, con clientes como Fox Channel, Disney, DirecTV , Google, Telefónica o Unilever. En 2015, Intellignos quedó seleccionada por Unicef como uno de sus tres proveedores internacionales de datos y analytics.