El quichua y el rol de la escuela desde el siglo XIX hasta el presente

Hoy 23:03 - La serie de 18 fascículos t itulada “Pueblos indígenas en la Argentina: historias, cultura, lenguas y educación” publicada desde el Programa EIB-Educación Intercultural Bilingüe-de la Secretaría de Gestión Educativa del Meyd- publicó información actualizada sobre los pueblos indígenas que habitan en el país, tomando en cuenta los entramados históricos, sociales, culturales y educativos en los que se insertan. Los fascículos contemplan las situaciones interculturales e interétnicas que involucran a los pueblos originarios en la Argentina a fin de desandar silencios e invisibilizaciones en pos del diálogo y el debate. Ingresando al s i t i o http://repositorio.educacion. gov.ar/ se puede acceder a la serie en texto completo del Repositorio del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Allí se publicó el trabajo titulado “Quichua y guaraní: Voces y silencios bilingües en Santiago del Estero y Corrientes”, un trabajo encarado por Lelia Inés Albarracín (“La lengua quichua”); Carolina Gandulfo, Mabel Miranda, Marta Rodríguez y Olga Soto (“El guaraní correntino”). De dicho compilado, extraemos el estudio sobre el quichua, el rol de la escuela desde el siglo XIX hasta el presente. Desde el es tablec i - miento del sistema educativo nacional, en el siglo XIX, se trató de erradicar el quichua debido a la creencia generalizada de que hablar esta lengua dificultaba el proceso de alfabetización en castellano. Además, a la lengua vernácula se le achacó el atraso y la dificultad de integración a la vida moderna de los sectores campesinos; el quichua era un resabio de tiempos remotos que se oponía a la modernidad. Durante décadas existió una prohibición formal de la utilización de la lengua quichua en el ámbito educativo, y los niños que violaban esta norma podían sufrir incluso castigos físicos. Por esta razón, aún existe temor en los padres de que sus hijos sean segregados en la escuela, de allí que sean ellos mismos quienes recomienden a sus niños no hablar en quichua en el ámbito escolar. Sin embargo, ante las reiteradas preguntas del maestro, el obstinado silencio termina por delatar al niño quichuista. Aunque a docentes y alumnos ya no se les prohíbe hablar en quichua en el aula, en la práctica, la lengua sigue estando fuera de ella. Durante el recreo, los niños hablan en quichua y los maestros se comunican en esta lengua con sus padres. Pero en el aula, la alfabetización sigue siendo en castellano. No existe la alfabetización en quichua y, obviamente, ni pensar en la enseñanza de otras asignaturas en esa lengua. A lo largo de casi un siglo, ningún maestro recibió ni la más mínima formación para tratar el bilingüismo en el aula, ni tampoco un adecuado entrenamiento en el manejo de la interculturalidad. En la provincia de Santiago del Estero, hasta el 2006, cuando se implementó una Diplomatura en Lengua Quichua en la universidad local (Unse), nunca hubo ofertas de capacitación a docentes en lengua quichua. En cuanto a interculturalidad, las experiencias de capacitación en el marco del sistema provincial de educación son recientes y reducidas a esporádicos talleres. Los docentes que trabajan en áreas donde el castellano estuvo o está en contacto con lenguas indígenas son los que tempranamente han advertido la necesidad de preguntarse con cuál variedad del castellano conviene trabajar. Y la inquietud surge debido a que el castellano estándar a enseñar difiere notoriamente del castellano hablado en la región, producto del prolongado contacto durante siglos con la lengua quichua. En la escuela, el docente se ve obligado a utilizar una suerte de dialecto escolar, que nadie habla, pero que se acerca a esa abstracción denominada “español normativo”, que tampoco nadie habla. Como el docente no puede estar permanentemente usando un lenguaje artificial, en algún momento, abandona la impostura y surge “su” lengua materna. La siguiente frase, aunque imaginaria, es perfectamente posible en las aulas del NOA: “A ver, González, vos que siempre sabes estudiar, mostrale a tus compañeros cómo conjugas”. En dialecto escolar, el docente habría ensayado algo como esto: “A ver, González, tú que siempre sueles estudiar, muestra a tus compañeros cómo conjugas”. La confusión de “saber” por “soler”, el voseo (el empleo de “vos” en lugar de “tú”) y el particular uso de los pronombres que se agregan al final del verbo (-le, -se, -me, -te, etc.), son sólo algunas de las características del castellano del NOA. Y en un número significativo de esas características, es posible rastrear la huella de las lenguas indígenas, particularmente del quechua. En el caso de las escuelas ubicadas en regiones bilingües, la principal dificultad para la enseñanza de la lengua indígena es la tendencia a utilizarla sólo como puente para acceder a los temas y contenidos del currículo vigente y su tratamiento en castellano. De este modo, no se permite el desarrollo de la lengua indígena ni esta es considerada en el currículo como tema y contenido para su estudio. Al no desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas en la lengua materna se obstaculiza también el desarrollo de dichas habilidades en la segunda lengua. Exactamente el mismo proceso ocurre cuando la lengua materna es una variedad regional dialectal del castellano y la segunda lengua es el castellano normativo, estándar, lengua nacional o como quiera que se llame. En las provincias del NOA, es innegable la influencia de la lengua quichua en el castellano regional. Esta influencia se da en los niveles fonológico, léxico y morfosintáctico. Sin embargo, en la formación que se brinda a los docentes de nivel terciario o universitario, esto no es tenido en cuenta. Entonces la forma de expresarse de los niños es considerada como “torpe”, “rústica” o “inculta”, sin reflexionar que ambas lenguas, la quichua y el castellano, convivieron durante siglos. La lengua quichua desapareció en Tucumán, Catamarca, Salta y La Rioja, pero lucha por sobrevivir en el castellano tan particular que se habla en la región. Si el maestro corrige, no sólo provoca frustración en los educandos y la consiguiente deserción escolar, sino además lo que el docente ignora es que su intervención está provocando la destrucción de ese “otro código” cuya presencia está incapacitado de detectar y por lo tanto atribuye los supuestos errores a una “falta de cultura” (Albarracín y otros, 1999: 222). La supervivencia de la lengua quichua en la actualidad depende primordialmente de la transferencia que hacen los padres en el hogar a través de la educación infantil. La educación familiar es el vehículo casi excluyente de transmisión y conservación cultural. El elevado índice de analfabetismo impide que los quichuahablantes accedan a la literatura escrita en quichua, que de por sí ya es escasa. Pero además, aquellos pocos niños que llegan a la escuela, van perdiendo los conocimientos que han adquirido porque la escuela neutraliza lo que ellos traen del hogar.