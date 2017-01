¿Cuándo comienza a morir una lengua?

Hoy 23:09 - Desde un punto de vista estadístico podríamos decir que una lengua muere cuando el número de hablantes llega a un punto crítico, y la lengua muere cuando muere el último de sus hablantes. Desde un punto de vista sociolingüístico podríamos decir que esto ocurre cuando se interrumpe la transmisión intergeneracional y la lengua comienza a dejar de ser usada. El desprestigio que supone hablar una lengua indígena lleva a que muchos padres decidan no transmitir la lengua a sus hijos. La interrupción de la transmisión intergeneracional es la principal causa de extinción de una lengua, especialmente en aquellas de transmisión puramente oral. Desde un punto de vista lingüístico, hay otros síntomas que podemos advertir, por ejemplo, cuando los mecanismos internos de la lengua dominada son sustituidos por otros de la lengua dominante. Las ideas negativas en torno al bilingüismo de comienzos del siglo XIX y hasta mediados del XX, trajeron como consecuencia que en el sistema educativo se instalara la idea de que el bilingüismo debía ser combatido y, en consecuencia, el conocimiento del idioma oficial se adquiría sacrificando la lengua materna. Durante medio siglo, el uso de la lengua quichua estuvo prohibido en las escuelas. En la actualidad, aun cuando la prohibición de usar la quichua en el ámbito educativo santiagueño ya no está en vigencia, el temor a ser castigado o discriminado ha sido internalizado, no sólo en la conciencia de muchos niños quichuahablantes, sino también en la de muchos maestros, que no están preparados para aceptar el pluralismo lingüístico- cultural y por ello procurarán lograr la homogeneidad cultural cercenando el proceso de aprendizaje de la lengua materna. En rigor de verdad, esta actitud no difiere en nada de la actitud de cualquier maestro del NOA, cuando debe enfrentar la dualidad entre el castellano dialectal de sus alumnos y la lengua estándar que debe enseñar. L as experiencias en otras regiones han mostrado que la escuela puede ser el factor, no sólo de rescate y defensa, sino también de promoción de las lenguas indígenas y para que esto sea una realidad, debe haber un pleno convencimiento de ello en todos los estamentos del sistema educativo. En esta dirección, es digno de destacar lo realizado por el personal directivo, docente y no docente de la escuela de Los Cerrillos (departamento Salavina), quienes procuran incentivar el interés de los niños en el aprendizaje de la lengua, sin presiones ni imposiciones, mediante actividades como representaciones teatrales cuyos guiones en quichua se basan en su propia realidad socioeconómica (por ejemplo, las inundaciones) y resaltan las virtudes de la vida campesina (por ejemplo, la solidaridad entre vecinos). También han desarrollado un diccionario de bolsillo, con términos quichuas de uso cotidiano, para los niños que son monolingües en castellano. En tal sentido, la utilización de la quichua en el sistema educativo, al mismo tiempo como objeto de enseñanza y estudio, requiere diseñar un modelo de enseñanza cuyo objetivo sea mejorar la calidad de la educación para niños quichuahablantes respondiendo a su situación cultural y social como niños pertenecientes a una clase social marginada y hablantes de una lengua discriminada. Consideramos que la enseñanza de la quichua debe tener en cuenta estas características sociopolíticas del quichuahablante, ya que no es lo mismo enseñar la lengua de la sociedad dominante que aquella de sectores sociales oprimidos. No hay noticias de que la cultura inca hubiese desarrollado un sistema de escritura ni tampoco las culturas locales del NOA. Sin embargo, desde 1560, cuando el fraile Domingo de Santo Tomás publica la primera gramática, y hasta el presente, la lengua quichua goza de una tradición de escritura de más de cuatro siglos. A pesar de ello, la lengua siguió transmitiéndose de manera oral y en la actualidad sigue siendo así en determinadas regiones, como Santiago del Estero. La mayoría de la población quichuista no sabe escribir en su propia lengua y hasta manifiesta cierta incredulidad frente a la posibilidad de poder reproducirla mediante la escritura, ya que la quichua tiene sonidos que la lengua castellana no posee. Y este escepticismo se ve reforzado por el hecho de que la lengua quichua tiene marcadores discursivos pragmáticos que no tienen equivalentes en la lengua castellana y que los quichuistas descreen que puedan aparecer explícitos en el código escrito. A esta situación han contribuido mucho quienes, desde una perspectiva castellanizante, insisten en la conveniencia de que el alfabeto a utilizar sea lo más próximo posible al del castellano, utilizando la lengua vernácula como puente para alcanzar la alfabetización en la lengua oficial con el posterior abandono de la lengua materna. Esta creencia, de que la lengua quichua no puede escribirse, caló hondo en la sociedad y de allí la insistencia en que “la quichua no se escribe, se habla”. Un joven quichuista, leyendo en quichua, despierta la curiosidad de los adultos, quienes con asombro se enteran de que es posible leer y escribir en su lengua. De esta manera, la entrevistada de 73 años de edad, de la localidad de Fernández, manifestaba su curiosidad por cómo se escribe en su lengua, al enterarse de que en la universidad se enseñaba la quichua. De a poco, no sólo se va perdiendo la idea de que para ser alfabetizado había que abandonar la lengua materna, sino que también comienza a verse con agrado la posibilidad de que se enseñe quichua en la escuela.