AIRE AGUA TIERRA FUEGO

-

Como viento salvaje me estamparé contra tus labios moveré tus cabellos y algunos me llevaré. Como agua de manantial recorreré tu cuerpo sentiré tus mil latidos e indómito me llevaré tus gemidos. Como tierra virgen me alzaré sobre tus senos de seda y derrumbaré mil desiertos, desiertos. Como fuego del Fénix arderemos en las flameantes llamas y de la lluvia de cenizas volveremos a nacer.









EN LA ORILLA

En la orilla. de lo que no es En la locura del amor la distancia y el tiempo. Donde tus lágrimas besan la espuma de las afortunadas olas. Allí brotan todos mis sueños.