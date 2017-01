ACECHO NOCTURNO

Hoy 23:15 -

Al dar el reloj la medianoche, miro al tigre que el tapiz dibuja: quizá su garra haya logrado vencer al marco que lo enjaula y así lograré sorprenderlo un poco más cerca de la cabeza del vulnerable antílope. Una vez más resulto defraudado. Ellos no, ya que al cruzarse nuestras miradas, sus ojos de lana y de vidrio, sus ojos escudriñadores de lana y de vidrio, han percibido a la silente Cazadora un día más cercana a su presa.









ESA MUJER

Tarde de domingo en Buenos Aires; calles desiertas. Bar “La Academia”, tubos fluorescentes, ruido de dados en los cubiletes y de bolas de billar al chocarse. En ese refugio para solitarios, nuestras miradas se cruzaron; desde ese día nos encontramos a diario. Sentado frente a ella, yo pedía nuestros cafés. Ante los ojos descreídos del mozo, esa mujer me escuchaba con expresión entre comprensiva y expectante, esa que seduce siempre a los hombres. Un día (ya era invierno) me encontré con que habían quitado el afiche desde el que esa mujer anunciaba los nuevos cigarrillos mentolados. Desde entonces, me siento junto a la ventana del bar y miro como la lluvia, que golpetea sobre el vidrio, cae mansa sobre Callao; a veces, afuera también llueve.