Ambrosetti y la alfarería prehistórica de Santiago del Estero

Hoy 23:17 - Juan Bautista Ambrosetti tuvo un rol significativo en las exploraciones del pasado remoto que se iniciaron a comienzos del siglo XX en la provincia. En ese momento tenía 33 años, y había recorrido gran parte de las regiones etnográficas del país. Su reconocimiento no se limitaba a los círculos intelectuales, ya que además de clases, charlas, conferencias y artículos en revistas científicas, había publicado Viaje de un maturrango, firmado con el pseudónimo de Thomas Bathata, obra pionera en su carácter de divulgación de un nuevo género, como también de la modestia científica y el humor (Ambrosetti 1893,1963). Sabemos que Ambrosetti pasó un mes en Santiago, en 1898, regresando de un viaje al Chaco, que había compartido con Alejandro Gancedo, quien lo hospedó y facilitó sus contactos. La vocación científica del autor de Memoria Descriptiva… se expresaba también en sus afanes de coleccionista de piezas de factura aborigen, tanto del período colonial como reciente. Un detalle no menor es que su hijo -de no más de diez años- acompañó a Ambrosetti en sus excavaciones en la finca de Manuel Maldonado, en Tarapaya, 6 km. al NO de la ciudad de Santiago del Estero. Unos años más tarde firmaría como ‘Alejandro Gancedo (h)’el proyecto de decreto de creación del Museo Arcaico que como diputado nacional presentó a su cámara. En 1901 Ambrosetti publicó su informe de estos hallazgos con el título “Noticias sobre la alfarería prehistórica de Santiago del Estero”, que los especialistas consideran “el primero consagrado exclusivamente a la arqueología de esta provincia” (Togo, 2008). En la primera parte, Ambrosetti estudia una colección de fragmentos de cerámica. Desde el punto de vista del empleo de los colores en la decoración los clasificó en cuatro grupos: 1º Cerámica con decoración roja y negra; 2º Cerámica con decoración blanca y negra; 3º Cerámica con decoración blanca y roja; 4º Cerámica con decoración negra, roja y blanca. Él señala que los colores han sido aplicados tanto en el interior como en el exterior de las vasijas. Un cierto número de tiestos decorados con líneas onduladas y triángulos en el centro de los cuales se abre un disco que contiene a su vez varios círculos de colores se asemejan a los que se encuentran bastante frecuentemente en Catamarca, en los valles de Londres y de Tinogasta. La segunda parte del trabajo está consagrado al estudio de una urna funeraria proveniente de la chacra Rivadavia, en el departamento de Robles y que fue donada por Jesús Fernández al Museo Arqueológico del Instituto Geográfico de Buenos Aires. Esta urna, absolutamente intacta, es un magnífico ejemplar del arte cerámico de Santiago del Estero y Ambrosetti ofreció en su trabajo una buena reproducción. Desaparecida en el curso de los años que siguieron al estudio de Ambrosetti, fue encontrada en 1933 por Duncan L. Wagner en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, donde suponemos que aún se encuentra. Ambrosetti se sintió impactado por la curiosa representación de los dos extraños pájaros, acompañados de espirales, que adornan la panza de la urna, pintadas en negro sobre el fondo rojo de la cerámica. El piensa que se trata de la representación de una divinidad atmosférica, tal vez del “pájaro de la tempestad” o “pájaro-trueno”, del que trata la leyenda preincaica de Catequil y Piguerao y que constituye la base de la mitología atmosférica de los Indios de los valles Calchaquíes. Comparando sus propios descubrimientos en Tarapaya, los de Francisco P. Moreno y la urna “Jesús Fernández”, Ambrosetti concluye que los autores de la cerámica de Santiago del Estero deber formar parte integrante de la civilización diaguita- calchaquí. Destaco el informe de Ambrosetti no solo por la inauguración de dos disciplinas –la arqueología y el folklore- sino por la creciente influencia que este tema y su iconografía tuvo desde entonces en el relato identitario. Varios lectores tuvo el texto de Ambrosetti, cuya palabra clave era ‘prehistoria’. Entre ellos estuvieron Mariano de Carles, que en 1906 halló varios esqueletos humanos en Ovejeros, muy cerca de Las Termas, lo que permitió a la prensa nacional destacar con grandes caracteres el hallazgo del ‘hombre fósil’. Carlos Ameghino se ocupó del tema, y llevó los huesos a su ya famoso hermano Florentino, que vio en ellos un eslabón perdido para su audaz teoría del origen americano de la especie. La llamó “Raza de Ovejeros” (Castellanos 1938). Otro de sus lectores fue Emilio Roger Wagner, naturalista francés que se acababa de establecer en Icaño y recolectaba coleópteros para enviar al Musée Trocadero de París (más tarde el Museé Trocadero fue denominado Museé de l´Homme, bajo la dirección de Paul Rivet. Hoy su nombre es Musée quai du Branly, y es allí donde se encuentra la colección citada). En lo sucesivo, se orientó hacia la arqueología; en 1912 envió una colección de 1.000 piezas de piedra, arcilla cocida, hueso, hierro y bronce recogidas en sus excavaciones en Mistol Paso (Reichlen, 1940). En las décadas siguientes, con la ayuda de su hermano Duncan, Emilio Wagner propuso una audaz teoría que emulaba a la de Florentino Ameghino (Wagner y Wagner, 1934), que además de provocar un gran revuelo científico (SAA 1940) ocupó un gran espacio en la prensa y se convirtió en una pieza clave en la historia de Santiago del Estero (Martinez, Taboada y Auat 2006, Tasso 2015). El valor del texto de Ambrosetti es perdurable por su precedencia fundadora del relato identitario prehistórico, que comenzaba a escucharse entonces. Su hipótesis de que los ceramios encontrados en Tarapaya remiten a la cultura diaguitacalchaquí confirman, para el pasado arqueológico, lo que mucho observaban en el Santiago de entonces: “Sus habitantes descienden de la raza quichua”, había escrito Diego de la Fuente en el Primer Censo Nacional de Población de 1869. El tema que inaugura Ambrosetti –nada menos que los orígenes de los pueblos que llamamos originariosserá central en las décadas posteriores, cuando el desarrollo de la antropología arqueológica, la lingüística y la etnohistoria permitió la ampliación de las fuentes y la aplicación de criterios científicos en las excavaciones, hasta entonces principalmente recolectoras. En las discusiones académicas que se produjeron acerca de la filiación cultural de las sociedades primeras de la región Chaco-Santiagueña participaron varias generaciones de arqueólogos/ as, de diferentes orígenes, que construyeron un nuevo campo disciplinar en la provincia. En la segunda parte del informe que citamos aparece otra lectura novedosa, acerca del sentido probable de las figuras pintadas en una urna de cerámica. Su hermenéutica recurre, como en muchos casos que estudió con singular penetración, a la leyenda. En los relatos que ha escuchado en sus viajes de ‘maturrango’ por varias regiones del país sabe ya mucho sobre los pueblos primitivos y su difícil relación de sus con las que llama “divinidades atmosféricas”. Está clara la importancia del clima en la vida cotidiana hoy, y no es difícil suponer que las fuerzas naturales permitieron –y hasta exigieron- un lugar preponderante en las creencias y el culto, que debía dialogar, y hasta negociar con tales fuerzas para volverlas amigables. El Parnaso del noroeste es rico en referencias a entidades asumidas como personas, a las que se pide, se agradece o se teme, y a las que en algunos casos se les ofrecerán sacrificios humanos. Tierra, lluvia, viento, trueno, relámpago y rayo tenían nombre, y aparentemente la comunicación con ellos o ellas fue una de las tareas centrales en el rol shamánico. Uno de los más poderosos y enigmáticos personajes con los que había que tratar era Catequil, el rayo. Su fuerza imponente y su figura en zigzag fueron deslumbrantes, especialmente cuando su compañero Piguerao desplegaba sus alas –el relámpago- y Kakanchik asustaba con su temblor profundo –el trueno-. Estos personajes no hacían daño, pero anunciaban a la vista una presencia temible, el poder en estado puro de Catequil. En la cosmogonía nórdica una figura parecida es denominada Thor, y en la azteca Tlaloc. Más cercana a la del noroeste, su equivalente en la tradición araucana es Pillán, dueño también de maravillosos poderes: su hacha puede eliminar un árbol en un instante. En esta leyenda que recoge Ambrosetti, dos hermanos tratan de hachar árboles para demostrar su fuerza, y así conquistar a las hijas de Pillán. Fracasan una y otra vez, hasta que Pillán, que por lo visto deseaba casar a sus hijas, les presta su hacha, con lo que logran el resultado esperado. En un breve estudio sobre tres primitivas hachas de piedra (bifaces) halladas en Chubut, Río Negro y Salta (Ambrosetti 1902) refiere que han sido muy bien talladas, pero nunca utilizadas como tales. Además, observa en ellas una línea en zigzag incisa en sus costados. Deduce que este instrumento debió tener una gran importancia para merecer tanto trabajo, y lo explica diciendo que no estaba dirigido a su utilización instrumental de mera hacha, sino como símbolo de un poder que debió estar presente en el ceremonial, como atributo de mando. Dos referencias pueden complementar la conclusión de Ambrosetti. La primera la proporciona él mismo: “Cuando hay una tormenta muy fuerte y temen rayos, (los pobladores del valle Calchaquí) suelen desenterrar el hacha de piedra que conservan de sus antepasados, y colocan su filo hacia el cielo” (op. cit.). Otra, más reciente, proviene de las hachas de hierro halladas en las costas del río Salado de diseño y fabricación andina, probablemente entregadas por funcionarios del incario a jefes territoriales locales en reciprocidad por sus servicios; en cualquier caso, los “tokis” son símbolos de poder (Angiorama y Taboada 2010).