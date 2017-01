Fotos "Detrás de un menor con un problema de conducta hay una familia disfuncional"

29/01/2017 -

Las causas de abusos sexuales son una constante en las noticias diarias. Si se hace una revisión de los últimos 10 años hasta la fecha se puede notar dos grande cambios en tan aberrantes hechos: el primero que ahora son los padres biológicos cuando antes eran los padrastros y el otro es la temprana edad de niños para cometer dicho acto ultrajante. En ese sentido y para comprender la problemática, EL LIBERAL habló con el licencia Hugo Ortiz, quien se refirió al último de los cambios: ‘La ocurrencia de los hechos llaman la atención, ya que se trata de niños los acusados de abusar de chico/a menores y no es normal que a esa edad presente una sexualidad o una genitalidad con la necesidad de encaminarla o encauzarla por el lado de lo genital. No está dentro de los parámetros normales’. El licenciado, quien trabajó por varios años como forense en Tribunales, continuó diciendo: ‘Inevitablemente tenemos que pensar que ese tipo de precocidad y prematuridad psicosexual no hace pensar obviamente de una disfuncionalidad en la familia. En muchos casos incluso, la precocidad y la hipersexualidad de niños tan chicos hasta pueden resultar indicadores de experiencias abusivas hacia ellos mismos’. Curiosidad sexual En todas las teorías y autores que hablan del abuso sexual, siempre se coloca como uno de los indicadores con mayor presencia la precocidad, la curiosidad sexual, el exhibicionismo. ‘Por eso no estaría tan loco pensar de dónde obtienen los chicos estos conocimientos y de dónde obtienen esa necesidad de encauzar la sexualidad, a través de la genitalidad, es decir a través del acto sexual’, explicó el referente en el tema. El licenciado Ortiz continuó diciendo: ‘No es una cuestión esperable en esas edad. Tampoco hay que dejar de lado la cuestión de que los chicos están expuestos a un mayor nivel de estimulación sexual a través de lo que son los medios’. ‘Hay niveles de información sexual que tienen que ver con los malos hábitos de los niños, quienes no tienen la capacidad de desarrollar y procesar esa información. Su psiquismo está todavía en plena conformación por ello no tienen las herramientas y los conocimientos para elaborar toda esa información. Además todo tipo de estimulación que reciben, al no poder procesarla, tienden a imitarla, a ponerla en práctica y en muchos casos lo hacen como un juego’, explicó. El licenciado manifestó que ‘la raíz de todo es la familia, detrás de un chico con un problema de conducta -refiérase a cualquier tipo de delito- hay una familia con un problema disfuncional. Esa es la clave’.