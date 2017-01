River ganó un "Súper" caliente

Fotos GANADOR. River fue el que festejó en Mar del Plata, en un duelo picante en el que se abusó del juego brusco. Boca no lo definió en el primer tiempo y pagó.

29/01/2017 -

River Plate venció anoche a Boca Juniors por 2-0, en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la Copa Luis Nofal de los torneos de verano.

Los goles del equipo que dirige Marcelo Gallardo los convirtieron Sebastián Driussi, de penal, y el ecuatoriano Arturo Mina, a los 17 y 24 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Además, el árbitro Néstor Pitana, de floja tarea, expulsó a los DT Gallardo y Guillermo Barros Schelotto, más los jugadores Juan Insaurralde y Darío Benedetto, en Boca, y Driussi, en River, a los 35 minutos del segundo período.

Los primeros 45 minutos tuvieron un desarrollo aburrido, con mucha fricción y pocas llegadas de gol en ambos arcos.

Boca, con un 4-3-3, intentó asumir el protagonismo, contó con un par de situaciones de peligro en los pies de Cristian Pavón, Frank Fabra y Ricardo Centurión, pero falló en la definición.

River, con un 4-2-2-2, aguantó en un principio, emparejó en el transcurso y dispuso de un par de ocasiones en los pies del uruguayo Rodrigo Mora.

Sin ritmo

Así, entre las intenciones de uno y otro equipo se desvaneció un partido impreciso, falto de ritmo y con escasas chances de gol.

El segundo tiempo no varió demasiado del primero, pero el equipo de Gallardo fue un poco más profundo, con mejores llegadas de riesgo

Así, sin mucho fútbol, Driussi, a los 17 minutos, cambió por gol un penal por mano de Juan Manuel Insaurralde, con un certero remate al palo derecho.

Y poco tiempo después, a los 24m., Mina, de cabeza, puso el 2-0, con un certero cabezazo que no encontró la mejor respuesta del guardavallas Axel Werner.

Después solamente hubo tiempo para tres expulsiones más: Insaurralde y Benedetto, en Boca, y Driussi, en River, muy poco para un partido que prometía más.

Situación inusual

Insólita situación se vivió en el comienzo del segundo tiempo. Pitana se dispuso a echar a Gallardo y Gustavo Barros Schelotto (Guillermo ya había sido expulsado en el primer tiempo) y éstos se unieron para mantenerse en cancha. "No saben aplicar el reglamento, es un partido de verano", le gritaba el "Muñeco" al árbitro, mientras que el Melli se le puso al lado y lo bancó: "No te vayas, no nos vamos". A pesar de los dichos, al rato tuvieron que abandonar la cancha y verlo desde afuera.

"Ey, Maidana, que me venga a sacar él". Eso le dijo Guillermo Barros Schelotto al cuarto árbitro justo antes de que Pitana lo expulsara. El juez lo echó luego de que el DT de Boca le recriminara con vehemencia una supuesta falta sin pelota de Batalla a Pavón adentro del área. ¿Tenía razón el Mellizo o fue un reclamo exagerado? Lo cierto es que Pitana no dudó y le indicó el camino de los vestuarios.

Fue otra situación caliente, en un Superclásico que tuvo absolutamente de todo en Mar del Plata, pero que quedó en manos del elenco millonario.