Libertad de Sunchales venció a Boca Juniors

29/01/2017 -

Libertad de Sunchales volvió anoche a la senda del triunfo, al vencer a Boca Juniors por 84 a 73, en el estadio Hogar de los Tigres.

El equipo de Facundo Müller se apoyó en las destacadas actuaciones de José Vildoza (20) y Miguel Ruiz González (15).

Libertad trepó a la séptima posición en la conferencia Norte, mientras que Boca está penúltimo en la Sur.

Esta noche habrá tres partidos: desde las 20, Hispano Americano vs. Weber Bahía; 21, Instituto de Córdoba vs. Peñarol de Mar del Plata; 21.30, La Unión de Formosa vs. Argentino de Junín.