Fotos "El fútbol no cubría mis expectativas"

29/01/2017 -

Santiago del Estero siempre fue una provincia de grandes atletas. Así por ejemplo dejaron su huella en diferentes épocas, fondistas de la talla de don Florentino Luna (primer ganador del maratón de EL LIBERAL), Antonio Guillermo López, Marciro López, Hugo Cordero, Walter Ruiz, Isaac Juárez, entre otros que supieron hacer del atletismo de fondo, un premio al esfuerzo y al sacrificio. Pero yendo al presente, hoy nuestra provincia cuenta con un atleta de elite que a pesar de sus 35 años, demostró que está para seguir luchando y logrando cosas importantes de cara al futuro. Se trata de Gerardo Atía, un hombre dedicado a la gastronomía y que pasado los 20 años, descubrió que el atletismo era lo que más le llegaba. "Yo jugaba al fútbol con los amigos del barrio al principio, pero me di cuenta que no cubría todas mis expectativas. Un día decidí salir a correr y me gustó mucho las sensaciones que se daban en este sentido. Me relacioné con la gente de Acamse que me empezó a dar algunos consejos hasta que debuté en una carrera del parque Aguirre. Anduve un año más o menos así hasta que me lesioné y tuve que dejar el atletismo. Esa fue en mi primera experiencia hace como 8 años". Luego agregó: "Cuando me recuperé y formé una familia, decidí pegar la vuelta. Vi que Pablo Barragán puso un aviso que empezaba con las clases en horas de la siesta y ahí me fui con él. Era el único horario que me favorecía porque yo trabajo en una casa de comidas rápidas con mi hermano y muchas veces hasta altas horas de la noche", comentó Gerardo, uno de los atletas que fue premiado y reconocido por los medios como el mejor de la temporada en el 2016. Siempre cuando un deportista se plantea un objetivo, lo hace pensando en lo que puede dar o recibir. Para Gerardo, el hecho de ganar carreras o premios no quiere decir que no le importe, sino que trata más bien de tomarlo como un estímulo más para tratar de mejorar sus rendimientos. "Siempre es lindo ser reconocido por los demás, pero a mí lo que más me interesa es bajar los tiempos. Tengo siempre en mi cabeza que debo superarme y para eso trabajo y entreno todos los días con mi entrenador Pablo Barragán. El objetivo es llegar a menos de 32 minutos en los 10 kilómetros", agregó este atleta que desde muy chico vino a Santiago del Estero desde su Loreto natal.