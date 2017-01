Fotos El running, una pasión sin límites

29/01/2017 -

Cae la tarde calurosa de Santiago y ellos están ahí. Listos para empezar una nueva jornada de entrenamiento y sobre todo para compartir en equipos, el gran esfuerzo que demandará la actividad programada por el entrenador. Hay personas de diferentes edades. Desde muy jóvenes hasta aquellos adultos con ganas de superarse a sí mismos. Tanto los hombres como las mujeres se aprestan a hacerles frente al desafío de la exigente e intensa preparación. Algunos lo hacen para estar más saludables y otros para asumir compromisos netamente competitivos o bien recreativos. "La gente corre porque se dio cuenta que es lo mejor para la salud y porque es el mejor remedio anti estrés. También hay una tendencia mundial (y Santiago no está excenta de ello) a los deportes al aire libre, llámese atletismo o running así como también trail, que son las competencias de montaña. En su gran mayoría las edades son de 35 a 60 años", expresó Pablo Barragán, un reconocido entrenador del medio y que durante la semana vuelca todos sus conocimientos a un importante grupo de atletas que practican para cumplir con diferentes objetivos. No es casual que en los últimos años el atletismo o el running haya tenido en Santiago del Estero un notable crecimiento, especialmente por el entusiasmo y las ganas que genera una disciplina que requiere de mucha voluntad y fuerza interior. "El atletismo está en un buen momento y con una tendencia a seguir creciendo. En nuestro caso, tuvimos que agregar más días y horarios para poder cubrir la demanda. Es más que un deporte una forma de vivir que de apoco se va quedando en nuestra sociedad. Creo que no es una moda. Llegó para quedarse", acotó Pablo, un hombre que está ligado al atletismo desde su niñez. Es sabido que en este caso en el atletismo de fondo existen dos públicos diferentes. Están los que corren para competir y los que se animan a incursionar en esta disciplina con el afán de estar en forma físicamente o bien por una cuestión de salud. "Hoy creo que tanto el atletismo de competición como el recreativo van de la mano. En principio la gente se plantea un desafío y luego empiezan a participar de competencias que hoy incluyen a todas las edades. Cada vez se ven más colapsadas por la cantidad de participantes y estos atletas que comienzan ya se ponen metas cada vez más firmes. Recordemos que el ser humano es competitivo por naturaleza". Muchos son los lugares en los que se puede practicar la disciplina madre de todos los deportes, pero por cuestiones de seguridad o bien de espacio físico, la zona del parque Aguirre es la elegida por la mayoría para realizar los entrenamientos. La escuela de atletismo Pablo Barragán es una de las que cumple diversas tareas detrás del Cristo Redentor, al igual que la de Gustavo Reimundi, otro de los entrenadores que viene trabajando desde hace bastante tiempo con otro importante grupo de atletas de elite y no competitivos , cuya base de concentración es la pista de tartán del Polideportivo Provincial. "Mi grupo se formó hace seis años, pero estoy trabajando en la pista sólo hace dos. La ventaja principal que tiene entrenar ahí, es que se cuenta con la seguridad de los metros a recorrer, tan importante para un atleta a la hora de su evaluación. Si bien a distintos tartán, por lo general es más blando que el asfalto, pero no por eso debemos abusar en su uso, razón por la cual los atletas de competición, intercalan las superficies por donde corren, es decir utilizando tierra, pasto, solado sintético, asfalto. El entrenar en la pista ayuda a fortalecer la voluntad. No es fácil estar dando vueltas alrededor de una hora o dos, con un paisaje monótono", comentó Reimundi cuando fundamentó las razones de trabajar con sus atletas en la pista del Polideportivo. También las mujeres Otro dato no menor es el gran interés que despertó en la mujer el atletismo. Hace rato que se viene observando en las pruebas de calle el crecimiento en cuanto a cantidad de practicantes y que hacen que ellas también se transformen en principales protagonistas. "A raíz de que inicié con un grupo de alumnas en el running, vi que muchas mujeres tenían el deseo, pero el miedo estaba presente. Miedo al qué dirán, miedo al no poder. Siempre fue una actividad para el hombre. Entonces decidí armar una agrupación denominada "Ellas Corren" con el fin de ayudarlas a ver que es posible, que detrás de esta actividad hay muchas cosas por descubrir, la mayoría positiva, bajar de peso, tonificar, mejorar la circulación, normalizar los valores hormonales, aprender un hábito de vida saludable y lo que más se observa es levantar la autoestima", explicó Ivanna Herrera, una destacada atleta santiagueña y que junto a un grupo de mujeres de diferentes edades hace que el atletismo tenga vida y sueños en Santiago. Como en todos los órdenes de la vida, siempre hay alguna razón por la cual, una persona decide practicar un determinado deporte o bien asumir nuevos desafíos. El objetivo siempre será el de tratar de superarse o bien de buscar la forma de sobrellevar distintas situaciones que por ahí no le hacen bien a la salud o en su defecto a algunas cuestiones personales. "Hay casos, por ejemplo, de que hay mujeres que hoy se vuelven corredoras porque vienen escapando de problemas de violencia de género o bullying. También puede ser por haber perdido a alguien importante en su vida y porque necesitan cuidar su salud", comentó Ivanna que sin dudas se mostró preocupada sobre todo por los primeros casos que mencionó como ejemplo.