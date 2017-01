Montoya viaja para la revisión médica y la firma del contrato

Fotos DESAFÍO. Walter Montoya cumplirá el sueño de jugar en el exterior, tras desechar las ofertas de River y Boca.

29/01/2017 -

El mediocampista Walter Montoya viajará hoy a España para realizar la revisión médica de rutina y firmar su contrato como nuevo jugador de Sevilla, y allí sabrá si se suma inmediatamente al club andaluz o bien juega seis meses más en Rosario Central.

"Mañana viajamos con mi representante (Javier Luzzi) para hacer los papeles y la revisión. Ahí sabremos si nos quedamos allá o si nos quedamos en Central hasta junio", dijo Montoya en una entrevista con el canal TyC Sports.

Pese al interés de River y Boca por contratarlo, dispuestos a pagar sumas muy poco habituales para una transferencia local, el representante de Montoya y la dirigencia de Central esperaron hasta último momento una oferta que finalmente se concretó.

Sevilla, que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli y tiene en el plantel a Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Joaquín Correa, Franco Vázquez y Luciano Vietto, deberá definir si libera un cupo de extranjero para contar con Montoya ahora o bien lo cede a préstamo a Rosario Central hasta junio.

El futbolista chaqueño se mostró agradecido por el interés de River y Boca y especialmente con los entrenadores Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto.

"Fue un honor hablar con los técnicos, le agradezco a Gallardo y Guillermo. Le voy a estar agradecido por fijarse en mi, por querer contar con mi trabajo", destacó Montoya.

Montoya reveló además que su sueño era el de jugar en el exterior y no en un club de Buenos Aires como trascendió. "Ya cumplí el sueño de jugar en Primera en un club grande como lo es Rosario Central. Ahora mi deseo era el de jugar en el exterior y no irme a Buenos Aires. Se dijeron cosas que no eran así y hubo cierto descontento en los hinchas de Central, pero aprovecho la oportunidad para aclararlo", explicó el talentoso mediocampista.

La selección

Montoya también se ilusiona con tener una chance en el seleccionado argentino de fútbol, que dirige el "Patón" Bauza, otro ídolo de la entidad "canalla".

"Es otro sueño que quiero cumplir. Esto es día a día y que para ese sueño tengo que trabajar día a día a full", comentó.