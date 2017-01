"El kirchnerismo tuvo poco que ver con la realidad del ciudadano"

Fotos MIRADA. El intendente de San Martín apostó para que el peronismo pueda "construir una alternativa que mire hacia adelante".

El intendente de San Martín (Buenos Aires), Gabriel Katopodis, dijo que el kirchnerismo ‘perdió las elecciones cuando el relato tuvo poco que ver con la realidad del ciudadano de a pie: El PJ ya ha aprendido esa lección, y ahora al Gobierno le está pasando lo mismo’, al hacer un análisis sobre la situación actual en vistas de las elecciones legislativas de este año y la reformulación del PJ.

Argumentó con que ‘han empeorado todos los indicadores y además tiene el problema de que no cree. No cree en las pymes, no cree el mercado interno y no cree en la industria nacional, y desde ahí, se hace muy difícil’.

Evaluó además que ‘el peronismo tiene la responsabilidad de construir una alternativa que mire hacia adelante".