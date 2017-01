Aprender a estar solos

29/01/2017 -

H oy en día, como nunca antes, tenemos a disposición muchas actividades para gente que no tiene pareja. Los famosos "solos y solas". Lo cierto es que algunos están solos por elección; mientras que otros tienen serias dificultades para relacionarse con los demás. Se trata de un tema delicado y merece ser tratado con el mayor de los respetos. Como es nuestra costumbre, aquí solo intentamos acercar una visión que pueda ayudar al lector a pensar la cuestión desde otro ángulo. Muchos se sienten presionados por familiares, amigos y aun desconocidos para encontrar un compañero con quien compartir la vida y lo viven como algo negativo que los obsesiona. Toda persona que se encuentra en este "estado" debería aprender antes que nada a relacionarse de manera sana consigo misma, para luego poder hacerlo con quienes la rodean. Como cualquier otro proyecto que iniciemos, el buscar una pareja tiene el ingrediente de "prueba y error". Es fundamental enfocarnos en el objetivo a lograr y en el futuro deseado, quitándole un poco de importancia a los "no" que encontraremos en el camino. De esta manera, nos ahorraremos más de una decepción y seremos capaces de seguir adelante, sin perder la esperanza. Por supuesto, la situación de cada persona involucrada en esta búsqueda influirá en el proceso y en su manera de encararlo. No es lo mismo ser soltero, sin mucha experiencia en el área de las relaciones, que divorciado, separado o viudo, con una experiencia anterior o con hijos. A medida que el tiempo pasa, para algunas personas la búsqueda se puede dificultar. Sobre todo, cada vez que tengan que enfrentar en su entorno situaciones como asistir al casamiento de una pareja conocida. Esto no debería ser así y aquí, como ya mencionamos, lo importante es la actitud adoptada. Tener la certeza de que siempre lo mejor está por venir. Pero, ¿estar "solo" es realmente una experiencia negativa, como piensa la mayoría de la gente? No necesariamente. Y aquí tienen mucho que ver los mandatos de la familia, o de la sociedad, que nos dicen, por ejemplo, que "si alguien está solo, por algo será…". Es importante saber que los mal llamados solos y solas son solo seres humanos que, por alguna circunstancia de la vida, se encuentran sin pareja. No estar en pareja no debería jamás hacernos sentir incompletos ni deficientes. Uno puede aprender a disfrutar de su soledad y sacarle el mayor provecho posible. La felicidad no consiste en absoluto solamente en "casarse y tener hijos", o en "estar en pareja". Ser feliz es una decisión diaria que únicamente yo puedo tomar. Independientemente de las circunstancias que me hayan tocado vivir. De ahí, la importancia de aprender a estar solos. Si este es tu caso, aprovechá ese tiempo, sea corto o largo, para dedicarte a vos mismo y disfrutarte, para conocerte, para descubrir tus sueños y trabajar para cumplirlos, para hacer lo que más te gusta, para adquirir los hábitos de excelencia que te permitan ser feliz. Con o sin compañía. La felicidad está en tu interior. Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@ gmail.com