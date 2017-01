Serena Williams venció a Venus y volvió a la cima

Fotos SOLIDEZ. Serena necesitó de 1 hora y 24 minutos para vencer a Venus y después disfrutó en el Melbourne Park.

29/01/2017 -

La estadounidense Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de toda la historia, estiró a 23 su colección de títulos de Grand Slam, al adjudicarse ayer el Abierto de Australia, tras superar en la final a su hermana mayor Venus por 6/4 y 6/4, en una victoria que además le permitió recuperar el número uno del ranking mundial de la WTA.

Serena, de 35 años y desde mañana nueva líder entre las damas (desplazó a la alemana Angelique Kerber), empleó 1 hora y 24 minutos para doblegar a Venus (17), un año mayor, y ratificó el favoritismo que se le adjudicaba de antemano, avalado por un historial favorable de 17 a 11 contra su hermana, mientras que en finales del Grand Slam solo perdió dos veces en un total de nueve enfrentamientos, y además le ganó ocho de los últimos nueve partidos que animaron.

"Fue muy difícil ganar este año en Australia, quiero felicitar a Venus, que además de mi hermana es una gran persona, sin ella no podría haber ganado 23 títulos de Grand Slam, ni siquiera uno. Me inspiró toda la vida y me hizo ser mejor tenista", comentó exultante Serena, segunda en la lista de campeonas de torneos grandes detrás de la australiana Margaret Court (24) y por delante de grandes campeonas como la alemana Steffi Graf (22); y las estadounidenses Helen Wills (19), Martina Navratilova y Chris Evert, ambas con 18.

Por su parte, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal protagonizarán hoy a las 5.30 (hora argentina) la final masculina del Abierto de Australia, que permitirá a los amantes del tenis disfrutar de una final soñada entre dos campeones que construyeron el gran clásico de la era moderna y regresaron al primer nivel luego de una temporada con escasa actividad debido a sendas lesiones.