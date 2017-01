Inter goleó y la Lazio perdió en el Olímpico de Roma

29/01/2017 -

Inter, con el delantero argentino Mauro Icardi de titular, goleó ayer a Pescara por 3-0 como local, en un encuentro correspondiente a la 21ra. fecha de la liga italiana.

Los tantos del conjunto milanés los marcaron Danilo D’Ambrosio (23m. PT), JoÆo Mário (43m. PT) y Eder Citadin Martins (28m. ST), respectivamente.

De esta manera, Inter quedó en el cuarto puesto con 42 unidades en la tabla de posiciones y se coloca dentro de la zona de clasificación de la Liga de Europa de la Uefa, al tiempo que Pescara sigue último con nueve puntos.

Previamente, Chievo Verona (28), con el defensor argentino Nicolás Spolli como titular, superó a Lazio (40), que tuvo Lucas Biglia en la formación inicial, por 1-0, de visitante, con un gol de Roberto Inglese (45m. ST).

La jornada continuará hoy de la siguiente manera:

Torino vs. Atalanta; Cagliari vs. Bologna; Crotone vs. Empoli; Fiorentina vs. Genoa; Sassuolo vs. Juventus; Udinese vs. Milan; Sampdoria vs. Roma; y Napoli vs. Palermo.

Posiciones

Las principales posiciones son Juventus tiene 48 puntos; Roma, 47; Napoli, 44; Inter, 42; Lazio, 40; Atalanta, 38; Milan, 37; Fiorentina, 33; Torino, 30; Chievo Verona, 28 puntos.