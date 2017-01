Botta está al caer en San Lorenzo

29/01/2017 -

El volante ofensivo Rubén Botta confirmó ayer que "está casi cerrado" su pase a San Lorenzo de Almagro y el "martes a más tardar estaría en Argentina" para cerrar su incorporación. "Todo está casi cerrado y estoy muy feliz por ir a San Lorenzo. Hablé con San Lorenzo. Con Marcelo (Tinelli) y con Matías (Lammens). No tuve la suerte de hablar todavía con Diego (Aguirre), pero me avisaron ellos que estaba todo casi cerrado", informó en una entrevista con TyC Sports.

"Me sorprendió todo porque estaba muy bien y no pensé que me iban a dejar ir en este momento que me siento muy bien", dijo.