Fotos Responsables de la delegación de Santiago en Cosquín califican de muy positiva su presentación

29/01/2017 -

Luego de la presentación de la delegación oficial de Santiago del Estero en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, los organizadores de la puesta en escena destacaron que "ha sido un encuentro muy positivo con el público" y calificaron al balance como positivo. "Generalmente cuando entra una delegación al escenario la gente va a comprar un pancho, pero esta vez no pasó eso, porque la gente terminó de pie y eso nos gratificó mucho. Fue mucho más productivo y valioso en la historia del tiempo el trabajo, la experiencia, el grupo humano que se conformó, la gente que dispuso su talento en pos de un producto que nos representara y mostrara las texturas que tiene Santiago"’, comentó a EL LIBERAL Adrián Martínez Ramallo, director de la puesta en escena de "Texturas". Asimismo, dijo que "la sensación que llega por televisión no es la misma que el vivo, las direcciones de cámara no fueron justamente conforme con el espectáculo". Sin embargo, Martínez Ramallo destacó que "los comentarios son altamente confortables y la gente en su mayoría sabía entender el concepto del espectáculo, estudiado, analizando y trabajado. Dimos lo mejor que pudimos". Por su parte, Federico Collado, director musical, resaltó: "Hacemos un balance positivo, somos un grupo de trabajo que tiene mucha autocrítica. Uno tiene que quedarse con cómo minuto a minuto la gente iba aplaudiendo cada vez más. Veíamos las manitos que se iban moviendo, y cuando llegó el punto del malambo fue el éxtasis de la gente parándose; y en la última canción todo estuvieron de pie y eso nos dejó muy contentos". "Nosotros fuimos para presentar una idea, contar un poco el folclore de Santiago desde Andrés Chazarreta hasta hoy, tomando lo más emblemático. Eso nos tenía tranquilos, que a cualquier que quisiera una explicación, podríamos decirle el porqué de cada mudanza o canción", sostuvo. Collado también subrayó que trabajaron "mucho y seriamente, con responsabilidad y honestidad. No hubo nada improvisado".