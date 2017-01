"Muchas veces cuando estamos viviendo situaciones de tensión tendemos a olvidar"

Fotos DR. MIGUEL JACOBO

29/01/2017 -

En cuanto a los factores que intervienen en la pérdida de memoria, el Dr. Miguel Jacobo sostuvo que "hay que darle mucha importancia, sobre todo en los jóvenes, al estrés, porque muchas veces cuando estamos viviendo circunstancias de tensión tendemos a olvidar".

"Debemos determinar también ciertos niveles de vitaminas, fundamentalmente la B12. Una situación muy especial es tratar de saber cómo está nuestra función tiroidea", advirtió.

Asimismo, dijo que "es muy importante saber qué medicación tomamos, sobre todo cuando hay desorientización".

"Nosotros vemos hoy que es muy común la automedicación de drogas que son tranquilizantes, sedantes, ansiolíticos. Y esta automedicación, más aun si es de forma crónica, puede traer un impacto en las funciones cognitivas", sostuvo el neurólogo.

Genética

Jacobo también hizo hincapié en que "hay dos cosas que nosotros no podemos cambiar en la vida: la edad y la genética. Entonces si yo tengo un padre o madre, o los dos, que hayan tenido la enfermedad de Alzheimer tengo mayor posibilidad genética de tenerla. Esto me obliga a desarrollar aún más acciones tendientes a mejorar mi capacidad (ver aparte). Sobre lo que no puedo cambiar tengo que hacer mucho para hacerlo", dijo.