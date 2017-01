Cuando un simple olvido puede convertirse en un signo de Alzheimer

Fotos ATENCIÓN. Los neurólogos consideran que el estrés es un factor influyente en la pérdida de memoria.

29/01/2017 -

De repente el cerebro se queda en blanco y no podemos recordar el último programa de televisión que vimos, un nombre de un conocido o una fecha de cumpleaños. Todos hemos tenido olvidos, que muchas veces son banales, pero que también pueden ser un signo de alerta sobre el envejecimiento del cerebro o del Alzheimer.

"Olvidar es normal. Todos olvidamos. Nuestro cerebro, así como tiene capacidad para retener información, también tiene la capacidad de olvidar. Muchas veces se produce esto en forma consciente y otras inconscientemente. Nuestro cerebro está capacitado para tratar de recordar cuáles son los momentos más importantes y también tiende a descartar aquellas cosas que no nos interesan", explicó el Dr. Miguel Jacobo, neurólogo del medio.

También señaló que "en todos los recuerdos es muy importante la emoción. Es como que la emoción fija un recuerdo. Por ejemplo, te acuerdas del último cumpleaños, porque seguro estabas feliz y sabes qué ha pasado en todo el día. Pero quizás no se recuerde qué ha ocurrido dos días antes o después".

Existen los olvidos insignificantes y otros que son signos de alerta. "La función del neurólogo es determinar cuáles son los olvidos importantes y cuáles son los que no requieren importancia, que son los que se llaman benignos", dijo Jacobo. Para ello se debe tener en cuenta la edad de la persona.

"Cuando la persona esté en la tercera edad, los olvidos cobran un rol importante, porque ahí sabemos que la principal causa del deterioro cognitivo después de los 70 es la enfermedad de Alzheimer. O sea que el neurólogo debe determinar si los olvidos por los cuales consulta el paciente son a tener en cuenta o banales", explicó el especialista.

Signos de alerta

¿Cómo saber cuando el olvido puede ser importante y debo consultar al médico? E Dr. Jacobo graficó la respuesta con un ejemplo: "Me puedo olvidar un detalle, pero no la situación. Si me voy al cine con un grupo de compañeros a ver una determinada película, puedo olvidarme si fue el martes o miércoles de la semana pasada (olvido benigno), pero si no me acuerdo que fui al cine con algún compañero hace una semana debo prestarle atención a este olvido".

El neurólogo explicó que "muchas veces los olvidos benignos se recuperan". "Por ejemplo, puedes olvidarte cómo estabas vestida el viernes pasado, pero si viene alguien y te dice que tenias puesto un vestido con una cadena, te acuerdas en ese momento lo que te pusiste", dijo al respecto.

Además, rescató que "en muchas ocasiones los olvidos que nosotros debemos prestar atención son aquellos que no se recuperan".

Ante esto recomendó acudir a la consulta médica, sobre todo cuando los olvidos son reiterativos.