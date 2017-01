Fotos El pozo de Bingos del Sol fue para una ama de casa

29/01/2017 -

Bingos del Sol volvió a premiar a los santiagueños. Esta vez, la suerte estuvo acompañando a María Antonia Mazarelli, una vecina del barrio Francisco de Aguirre de la ciudad Capital, quien se llevó el pozo acumulado de $159.748. La afortunada ganadora recibió su premio ayer, en la casa central de Bingos del Sol. Según indicaron desde la casa de juegos, María Antonia obtuvo la importante cantidad de dinero al acertar los números con el cartón color amarillo Nº2619, en la serie 612, en la jugada Nº 8, y la bolilla Nº69, de la extracción Nº42. El pozo acumulado se fue en la noche del viernes, a poco de que la afortunada se hiciera presente en el lugar, como habitualmente lo hace. Feliz con su premio, María Antonia expresó su satisfacción y agradeció a Bingos del Sol por el dinero ganado. "Estoy muy contenta por este importante premio. Aunque no sé bien en qué voy a invertirlo, seguro que voy a ayudar a mis tres hijos y después disfrutarlo con toda la familia", expresó la ganadora. María Antonia, quien llegó a Bingos del Sol acompañada por su esposo, es ama de casa y habitualmente concurre a esta casa para probar suerte. "Aunque no tenía el pálpito que iba a ganar anoche (por el viernes) siempre están las ganas de obtener el premio mayor y esta vez se me dio", añadió la ganadora. También agradeció a Bingos del Sol por este importante premio para ella y su familia.