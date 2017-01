"Santiago es hijo de una familia de campo que tiene otro pensamiento, distinto al de su padre"

29/01/2017 -

-¿Cómo defines a Santiago, tu personaje en "Vigilia"?

-Es un personaje muy especial, distinto a lo que sería su padre (Eduardo, interpretado por Osmar Núñez). Santiago es hijo de una familia de campo que sale con otro pensamiento. Es por eso que este padre no lo acepta mucho. Interpretarlo fue una delicia, que lo logré y disfruté gracias al acompañamiento de todo el elenco.

-¿Qué rescatas de esta experiencia en tu debut actoral?

-Como experiencia, me pareció algo muy maravilloso todo lo que lleva a hacer una película. Después, lo pude hacer a mi trabajo gracias a los compañeros que tenía, desde Julieta hasta Osmar Núñez, Mirella Pascual, Jorge Román y María Inés Sancerni. Todos ellos sabían que yo venía desde un pueblo, que no tenía mucha experiencia y fueron excelentes profesionales a la hora de acompañarme. De no haber sido por ellos, no lo hubiese podido hacer