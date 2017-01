Fotos Desde Ojo de Agua a Festivales de CinE en la India y China

29/01/2017 -

Pablo Ríos hizo realidad su sueño de ser actor y, como coronando esa concreción, ser protagonista de una historia plena de metáforas rodada en su pueblo natal, Balvuena, en el departamento Ojo de Agua.

En una entrevista con EL LIBERAL, Ríos contó cómo quedó seleccionado para protagonizar a Santiago, el personaje central de "Vigilia", ópera prima de Julieta Ledesma que se estrenará, en Buenos Aires, este 16 de febrero. Mientras, triunfa en festivales internacionales de cine en la India y China.

-¿Cómo llegaste a convertirte en el protagonista de "Vigilia"?

-Llegué a ser protagonista por el simple hecho de que me animé a ir a un casting que convocaban por la radio. Estaba trabajando con mi mamá, que tiene una ferretería en Ojo de Agua, y escuché que llamaban a un selectivo para una película ya que necesitaban a alguien que sepa andar a caballo y se anime a actuar. Lo único que yo sabía era andar muy bien a caballo.

-¿Habías tenido alguna experiencia en actuación o todo fue audacia?

-Me animé a actuar porque, en algún momento, cuando estaba en el secundario, una profesora de Artística nos enseñaba cómo escribir guiones y a fin de año hacía una velada donde se presentaban todas las obras. Me gustó hacerlo pero después nunca más hice nada. Lo que sí hacía era recitar versos gauchescos en jineteadas o reuniones de amigos. Por todo esto es que me animé a ir a ese casting donde recité un verso gauchesco. Me llamaron para decirme que fui preseleccionado.

-¿Qué pasos seguiste a partir de esa preselección?

-Me dijeron que tenía que viajar a Buenos Aires para hacer otros casting para ver cómo me defendía. Me vine a la Capital Federal acompañado por mi hermano. Y fue allí donde, gracias a Dios, me encontré con Julieta Ledesma quien veía en mi perfil el personaje que ella estaba buscando. Me puso un par de actores y profesores de actuación para que me fogueara un poco para ir mejorando. Y así fue como, luego, quedé para interpretar a Santiago.