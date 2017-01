"Mi paso por ‘Los Carabajal’ me dio el cimiento para lo que me está pasando hoy"

29/01/2017 -

-¿Qué te genera al ver que la música que habla de tu esencia moviliza a masas que la cantan como propia?

-Es muy especial porque a mí me pasó. Yo estuve nueve años con "Los Carabajal". Mi paso por "Los Carabajal" me dio el cimiento para todo lo que me está pasando hoy. Cuando estaba en "Los Carabajal" y arrancaban chacareras como "Domingo santiagueño" y veía bailar desde los más chicos hasta los más grandes, soñaba que en algún momento nuestra música del chaco salteño tuviera esa aceptación popular.

Hoy tenemos el espacio para transmitir nuestra música. Venimos trabajando con una energía de mostrar y revalorizar este sentimiento por nuestra música auténtica.