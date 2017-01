Lizy Tagliani no pudo ingresar a un boliche de "gente linda"

29/01/2017 -

"No me dejaron entrar a Bruto una disco de moda de @MarDelPlataARG hace años que no pasaba un momento así. Bueno nadie está exento jaaa", fue el tuit con el que sorprendió Lizy Tagliani, después de haber intentado ir a cenar al restaurante que después se transforma en boliche para gente de 25 años y que permite ver el amanecer desde la arena, pero adonde anuncian que sólo tienen "gente linda", una actitud discriminatoria. Lizy se caracteriza por el buen humor y cuando no la dejaron entrar se fue a dormir y a otra cosa.