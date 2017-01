Finalmente, Diego se reencontró con sus hijas Dalma y Gianinna

29/01/2017 -

Diego Maradona volvió al país en son de paz. En una nueva visita a la Argentina, el ex jugador de fútbol dio una nota contando que haría cualquier cosa por reencontrarse con sus hijas, Dalma y Gianinna, y sobre todo su nieto Benjamín. Y ese esperado momento llegó.

Las cosas entre los Maradona no estaban bien desde hacía tiempo. Después de que el ex jugador se enfrentara en la Justicia con Claudia Villafañe, las hijas del ex matrimonio apoyaron a su madre. Además, el reencuentro de Diego con sus hijos extramatrimoniales, Diego Jr. y Jana, no les había gustado nada a las famosas hermanas.

La relación estuvo tirante entre padre e hijas y hasta pareció cortarse en un momento. Sin embargo, en un nueva visita al país, Maradona admitió sus deseos de verlas y ellas se conmovieron. "El amor al final siempre gana... El babu en su mejor versión...", escribió la ex de Sergio "Kun" Agüero junto a una foto que publicó en Twitter de su hijo con el ex delantero.

Dalma

Del encuentro también formó parte Dalma. La actriz aprovechó que la invitaron a jugar un partido de fútbol esta semana en un programa de televisión para contar que se estaba preparando con "el técnico más exigente". Éste no era otro más que su padre, como develó luego en una foto en la red social del pajarito.