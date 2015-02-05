CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Enero 2017
Por El Liberal
Hoy 21:31 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 POR AMARTE ASÍ
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.15 AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45AMAR DESPUÉS DE AMAR
(CONTINUACIÓN)
23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
23.30 INFAMA RECARGADA
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PAISANOS
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA):
INDEPENDIENTE VS. COMUNICACIONES
20.30 LA 40
21.00 ARABESC
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. SAN MARTÍN - VIVO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
09.17 UN MONSTRUO EN PARÍS
11.05 LA PRINCESA Y EL SAPO
13.09 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL
CÁLIZ DE JUDAS
14.58 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO
17.25 ROSTROS EN LA OSCURIDAD
19.32 LA CASA DE AL LADO
21.39 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
13.20 DOCE DEL PATÍBULO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
07.43 RATATOUILLE
09.39 RÁPIDO Y FURIOSO
11.34 EL CÓDIGO DEL MIEDO
13.12 AMIGOS CON BENEFICIOS
15.15 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS®
16.55 MISS UNIVERSO
19.48 JACK, EL CAZAGIGANTES
22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
00.05 NO TE METAS CON ZOHAN
STUDIO UNIVERSAL
10.10 FALDA REBELDE
12.05 DE BODAS Y MENTIRAS
14.20 CAPITÁN AMÉRICA
16.30 FULLSCREEN
17.00 EL MISTERIO DE ENFIELD
18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD
19.00 ACTIVIDAD PARANORMAL
20.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
21.40 ANACONDA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. EL VIAJERO
PERDIDO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. CAÍDA
VERTIGINOSA
11.00 HOUSE. FEALDAD
12.00 HOUSE. MEJOR QUE NO LO SEPAS
12.50 DETECTIVES MEDICOS S14. HEAR NO
EVIL
13.20 EL VUELO
16.00 HOUSE. JUEGOS
17.00 HOUSE. UNA GRAN MENTIRA
18.00 CHICAGO P.D. EL BAILE DE LA PRISIÓN
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. TRUCOS
TEATRALES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. LA HISTORIA
OFICIAL
21.00 CHICAGO MED. TERRITORIO DESCONOCIDO
22.00 PURE GENIUS. LA VUELTA AL MUNDO
EN OCHO RIÑONES
23.00 CHICAGO MED. TERRITORIO DESCONOCIDO
SPACE
08.01 AIRPLANE VS. VOLCANO
09.44 EN LA LÍNEA DE FUEGO
12.12 AVIÓN PRESIDENCIAL
14.31 PUNTOS DE VISTA
16.08 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
18.25 WORRICKER 2. TURCAS Y CAICOS
20.17 ULTRAVIOLETA
22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
23.34 EL MAR AMARILLO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON
LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI,
PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO
DE CINE ANIMÉ, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE
NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/02 - 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
RESIDENT EVIL (2D):
TERROR,ACCION. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:30
ASSASSIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02 17:00 (Subt)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02- 19:30 (subt)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR,ACCION. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)
UN MONSTRUO VIENE A
VERME (2D): DRAMA (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02 - 16:20 (Cast) 18:30
(Cast)
NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+
16 AÑOS)
HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50
(Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY AL 01/02 - 17:00 (Cast)
VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00
(Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/02- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
BELLEZA INESPERADA
(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
ASSASSIN’S CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA
20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-
TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10