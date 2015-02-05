CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Enero 2017

Hoy 21:31 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 POR AMARTE ASÍ

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.15 AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45AMAR DESPUÉS DE AMAR

(CONTINUACIÓN)

23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

23.30 INFAMA RECARGADA

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PAISANOS

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA):

INDEPENDIENTE VS. COMUNICACIONES

20.30 LA 40

21.00 ARABESC

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. SAN MARTÍN - VIVO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

09.17 UN MONSTRUO EN PARÍS

11.05 LA PRINCESA Y EL SAPO

13.09 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL

CÁLIZ DE JUDAS

14.58 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO

17.25 ROSTROS EN LA OSCURIDAD

19.32 LA CASA DE AL LADO

21.39 SOLDADO UNIVERSAL 4

TCM

13.20 DOCE DEL PATÍBULO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

07.43 RATATOUILLE

09.39 RÁPIDO Y FURIOSO

11.34 EL CÓDIGO DEL MIEDO

13.12 AMIGOS CON BENEFICIOS

15.15 SCREEN ACTORS GUILD AWARDS®

16.55 MISS UNIVERSO

19.48 JACK, EL CAZAGIGANTES

22.00 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

00.05 NO TE METAS CON ZOHAN

STUDIO UNIVERSAL

10.10 FALDA REBELDE

12.05 DE BODAS Y MENTIRAS

14.20 CAPITÁN AMÉRICA

16.30 FULLSCREEN

17.00 EL MISTERIO DE ENFIELD

18.30 EL MISTERIO DE ENFIELD

19.00 ACTIVIDAD PARANORMAL

20.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

21.40 ANACONDA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. EL VIAJERO

PERDIDO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. CAÍDA

VERTIGINOSA

11.00 HOUSE. FEALDAD

12.00 HOUSE. MEJOR QUE NO LO SEPAS

12.50 DETECTIVES MEDICOS S14. HEAR NO

EVIL

13.20 EL VUELO

16.00 HOUSE. JUEGOS

17.00 HOUSE. UNA GRAN MENTIRA

18.00 CHICAGO P.D. EL BAILE DE LA PRISIÓN

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. TRUCOS

TEATRALES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13. LA HISTORIA

OFICIAL

21.00 CHICAGO MED. TERRITORIO DESCONOCIDO

22.00 PURE GENIUS. LA VUELTA AL MUNDO

EN OCHO RIÑONES

23.00 CHICAGO MED. TERRITORIO DESCONOCIDO

SPACE

08.01 AIRPLANE VS. VOLCANO

09.44 EN LA LÍNEA DE FUEGO

12.12 AVIÓN PRESIDENCIAL

14.31 PUNTOS DE VISTA

16.08 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

18.25 WORRICKER 2. TURCAS Y CAICOS

20.17 ULTRAVIOLETA

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.34 EL MAR AMARILLO


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON

LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI,

PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO

DE CINE ANIMÉ, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE

NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.


CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/02 - 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

RESIDENT EVIL (2D):

TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:30

ASSASSIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02 17:00 (Subt)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02- 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A

VERME (2D): DRAMA (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02 - 16:20 (Cast) 18:30

(Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+

16 AÑOS)

HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50

(Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY AL 01/02 - 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00

(Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/02- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

BELLEZA INESPERADA

(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

ASSASSIN’S CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA

20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-

TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

 
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