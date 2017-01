FÚNEBRES | 30 de Enero de 2017

Hoy 22:02 -

- Guillermo Edgardo Díaz

- Mirta Aurora Miranda (Fernández)

- Clodomiro Alfredo Adamo (La Banda)

- Miguel Ángel Ávila

- Edgardo Augusto Brao

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposa Delia, sus hijos Daniela, Fernando, su nuera Miriam y su nieta Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su hermano Ramón del V. Ávila y su esposa Rosita Lescano, sus hijas y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Migui: lamentamos enormemente tu partida. Siempre estarás en nuestros corazones y recordaremos con alegría tus ocurrencias. Su tía Blanca de Vicente, sus primas Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a Cachi, Daniela, Fernando, Miriam y Mili en estos trsites momentos. Rogamos una oración en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (Migui) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ricardo Torres, Verónica Quiroga y Rosario Torres Quiroga participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Muñeca, Beby, Luqui, Estelita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus entrañables amigos Dany, Guilly y Marcelo Murad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Alicia Roldán y familia, Luis Roldán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Dios de misericordia y de amor, su vida terrena ha terminado ya; recíbelo ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Amén". Rolando Urzagaste y su esposa Patricia Gorosito Abutt de Urzagaste participan con mucho dolor y pena el fallecimiento del papá de nuestro querido y apreciado amigo Fernando. Ruegan oraciones y pronta resignación para su familia.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Elena Gorosito Abutt, Sofía Gorosito Abutt y Lucas Zanni, Alejandra Gorosito Abutt y Fernando Basbús, Leandro, Agostina, Antonella, Lucas, Jorge y Elena participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación para su flia.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Las amigas de su hija Dani, del grupo "Las Hadas": Vivi, Silvia, Nuchi, Adri, Lili, Rosi, Stella Maris y Cristina; participan con tristeza la desaparición física del papá de Dani. Acompañan a su amiga y a toda su querida familia en estos difíciles momentos.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus hijos Jorge, Pepe, Carlos, Martín, Juan Pablo, sus hijas políticas, nietos y demás familiares partic. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cem. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su amigo Roque Bairos y familia; Robert Bairos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Daniel Montes y Alejandro Roldán participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Martín Brao. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Pablo Álvarez, José Collado, Luis Álvarez, Emil González, Esteban Ibarra, César Mattar y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento del padre de sus amigos Juan Pablo y Martín.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposa: Edy, sus hijos: Mary, Kary, Analia, Flavia y Juan, sus hijos pol.: Gaby, Jorge, Víctor y Brenda, y nietos, part. con dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Sala Velatoria Espíritu Santo, B° Ej. Argentino. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Claudia Zemán participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Bebamos hasta la última gota del Cáliz del dolor en la pobre vida presente - Que importa padecer diez años, veinte, cincuenta, si luego es el cielo para siempre - y, sobre todo - mejor que la razón apuntala, - ¿qué importa padecer si se padece por consolar, por dar gusto a Dios nuestro Señor, con espíritu de reparación, unido a Él en su cruz, en una palabra si se padece por Amor? Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su Sra. madre Chichí, hermanos Cecilia y Tini. Ruegan y elevan oraciones.

NIETO, DORA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Expiación: Esta es la senda que lleva a la vida: Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia participan su fallecimiento. Acompañan en el dolor a Susana y demás familiares. Elevan y piden oraciones en su memoria.

NIETO, DORA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Querida amiga Dña. Dora fuimos mas de 50 años vecinas y amigas, con gran pena hoy participamos de su fallecimiento. Sara Rosa Irene, Sandra y familia; Tati y flia; y espero que brille para usted la luz que no tiene fin.

PINEDA, LAURETA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, autoridades, personal docente, no docente y alumnos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del agente del área de Compras y Bienes Patrimoniales. Chicho Pineda. Ruegan una oración en su memoria.

PINEDA, LAURETA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. Delia Peralta y sus hijos Flor y Agustín participan el fallecimiento de la mamá del amigo Chicho Pineda y ruegan una oración en su memoria.

PINEDA, LAURETA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. El grupo de Folclore del Prof. Tucho Oroná de la Sociedad Italiana participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Chicho Pineda. Ruegan una oración en su memoria.

VACCARELLO, NILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. Tu cuñada Rosalina Silvia Trotta Espeche de Gorosito, hijas Peki e hijos Corita y Edgar Hernández e hijas Viviana Brandán Vda. de Gorosito e hijos participan tu fallecimiento con gran dolor y pedimos a Dios te tenga en su morada feliz y consuelo a sus hijos y nietos. Descansa en paz querida Chola.

VILLALBA, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. Polo, Chichi e Italia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su hermana política. Se ruega oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ARAUJO, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/15|. Madrecita querida, en este día se cumplen 2 años de tu partida, aún seguimos extrañando tu presencia entre nosotros. Tus consejos, tus sabias palabras. Su hijo Hugo, hija política Sara, sus nietos Hugo, Lorena y Carlitos invitan a la misa hoy a las 21 hs en Catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus hijos Pedro, Marta y Luis Eljall invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Sgdo. Corazón, con motivo de cumplirse nueve días.

PEREZ DE PALFERRO, PETRONA AYDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/04.| "Querida mamá hace ya 13 años de tu partida y se te extraña como el primer día. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos, nietos, hermanas y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Catedral Basílica al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

PÉREZ PAZ, JOSÉ MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/11|. Me encontré con tu perfume intacto, tan como vos, estalla tu esencia y me abrazó, esa sonrisa y el sonido de tu voz inundó mi alma, oh mi Dios Misericordioso danos paz y luz para caminar por tus huellas, hoy se cumplen seis años de su gran viaje hacia la eternidad. Sus padres Myriam y Walter, sus hermanos Carlos, Facu y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.

TÉVEZ, NATALIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Hijo querida, hoy hace ocho años y seis meses que estás con nuestro Señor, te extrañamos, pero sabemos también, que sos nuestro ángel e intercedes por todos nosotros. Te amamos, tus papás y hermanos invitan a sus familiares y amigos a la misa en su memoria hoy a las 20 en la parroquia María Auxiliadora a las 20 hs. Lituania y Japón.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ADAMO, CLODOMIRO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposa Luisa, sus hijos Adrián, Juan Ramón y Darío, hijos pol. Nanci, Adriana y Natalia, nietos Luciano, Fiorella, Jeremías, Jerónimo, Álvaro y Bruno. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

JORGE, RAÚL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/17|. Rinllos Abdala Vda. de Cura e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, RAÚL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/17|. Natali, Juany Lizardo y Mecki Leiva, amigos de su hijo José Luis y su hija política Marty participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposo Omar Concha, sus hijos Martina, Francisco y Catalina, hijos pol. Gabriel, sus nietos Elena, Amadeo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Lola, con tu partida nos dejaste un gran vacío en nuestras almas. Descansa en paz. Su hermano Tito Miranda, hermana policía Julia y sus sobrinos José y Mali Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Loly: fuiste ejemplo de lucha; vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermana Lucía, sus sobrinos Benjamín y Bruno, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "El Reino eterno recibió tu alma y hoy goza de tu santa presencia". Su hermana Inés, hermano político Gustavo, sus sobrinos Gustavo, Héctor, Cinthia Barby, Roció, Emanuel, y Javier y sus respectivas familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Alejandro, hermana política Fanny y sus sobrinos Matías y Fátima participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino y del el descanso eterno". Su hermana Silvina y sus sobrinas Guillermina y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Guillermo, su hermana política Claudia y sus sobrinas Georgina, Marianela y Marisel participan su fallecimiento y elevan oraciones para que la misericordia de Dios le de el descanso en paz".

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Querida hermana, Lola que tristeza nos causó tu partida hacia el Reino del Señor; fuiste una persona luchadora que siempre le agradecías a Dios por un día mas de tu vida, pero El quiso que hasta aquí sera. Su querida madre Marta, tus hermanos: Inés, Tito, Lucia, Silvina, Guillermo, Alejandro y Tere participan su fallecimiento.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Que el Señor te reciba en su inmensa misericordia y brille para ella la luz que no tiene fin. Que Nuestra Madre Virgen de Guadalupe la acoja en el hueco de sus manos, cerquita de su corazón y, le conceda serenidad y paz". La comunidad eclesial de base Nuestra Señora de Guadalupe participa con pesar el fallecimiento de Lola, hermana de nuestra animadora y amiga Inés Miranda. Elevan oraciones en su memoria y pidiendo por la resignación de toda su familia.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". La comunidad Virgen Desatanudos participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y tía de alumnos de la catequesis familiar y hermana de la señorita Lucy. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignacion a su flia.

MARINARI, HUGO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. Los ríos vecinos extrañarán al pescador, los abuelos quechuas no se reirán por tus dichos y ocurrencias y el amigo querido no volverá a dialogar. Nadie olvidará tu paso por tu Guardia Escolta, porque siempre tendías tu mano generosa. Esposo mío querido descansa en paz. Te amaremos y recordaremos por siempre. Su esposa Nieves, sus hijos Lorena, Carla, Fabiana, Gustavo, Paula, Antonella, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Nuestra Sra. de la Merced a las 21.30 hs en Guardia Escolta. Al cumplir 1 mes de su partida al encuentro con el Señor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, CARLOS MANZUR (Tampa) (q.e.d.p) Falleció el 25/01/69|. A pesar del tiempo transcurrido nunca te hemos olvidado. Sus hermanos invitan a la misa hoy en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto a las 21 hs al cumplirse 48 años de su fallecimiento.

MASTROIACOVO DE ABDALA, MARÍA LUCIA (Tuni) (q.e.d.p) Falleció el 28/10/16|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo. Sus hijos y hermanos invitan a familiares y amigos a la misa que se realizara hoy a las 21 hs en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

ÁVILA, MARIO WALTER (Marito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/00|. Mi Negro, hoy cumples diecisiete años de tu partida a la Casa del Señor. Solo Él y nosotros sabemos cuanto cuesta esta separación física ya que nadie logró sacarte de nuestra alma y perdurarás por siempre en nuestros corazones que día a día con la esperanza de estar juntos y disfrutar lo perdido. El sincero deseo de tus padres, hermanos, abuela, tíos, primos y compañeros. Rogamos por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla hoy a las 20 hs.

ÁVILA, RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/88|. Papito pasaron veintinueve años de tu partida al Reino de Dios, pero por mucho que sean los años jamás olvidaremos todo lo bueno que nos dejaste, bondad, honestidad, humildad en los corazones de tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos hermanos y sobrinos que rogamos por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla a las 20 hs.

ÁVILA, ERNESTO DEL VALLE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/12|. Nene ya se cumplieron cinco años de tu triste partida dejando un vacío enorme en la vida de los que te amamos. Rogamos a Dios te dé el eterno descanso, junto a él en su morada. Te lo deseamos, tus hermanos, hijos, sobrinos, cuñados y amigos. Rogamos por tu resurrección con una oración en el cementerio de Gramilla a las 20 hs.