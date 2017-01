Misericordia Divina

Hoy 23:05 -

¡Buen día! Si hubo alguien que amó intensamente a los pecadores -mujeres y varones - ese fue Jesús. Nadie como él se dejó matar en la cruz para salvar a todos los hombres. Y de modo especial a los pescadores.

Esta idea está ampliamente recogida en una Carta apostólica del papa Francisco: “Misericordia et misera” (Vaticano, 20 nov. 2016). Parte de la escena evangélica en la que Jesús, luego de salvarle la vida a la mujer, la invita a que no vuelva a pecar. Reproduzco un breve texto:

“Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la ley, juzgada y merecedora de la lapidación; él, con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará a la cruz, ha devuelto la ley de Moisés a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para comprender su deseo más recóndito, y que debe tener primado sobre todo. En este relato evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio abstracto, sino en una pecadora y el Salvador.

Jesús ha mirado a los ojos de aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido su deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús, no hay ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de pecadora, A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus manos y se van yendo uno a uno (cf Jn 8, 9). Y después de ese silencio, Jesús dice: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? (...) Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” (vv. 10 - 11). De este modo le ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá “caminar en la caridad” (cf Ef 5, 2)”.

