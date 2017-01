Fotos Gustavo Coleoni perfila su equipo ideal

30/01/2017 -

Sin definición en la fecha para reanudación del Torneo de la Primera B Nacional, Central Córdoba, como todos los planteles de la categoría se preparan de la mejor manera posible para la reanudación. Con esa incertidumbre, varios entrenadores optaron por realizar encuentros amistosos donde fueron evaluando funcionamiento y probando nombres y esquemas tácticos.

Central Córdoba no fue la excepción y desde la asunción de Gustavo Coleoni a la conducción técnica el Ferro disputó cuatro partidos amistosos, de los cuales solo dos fueron en carácter oficial.

Ambos se jugaron ante San Martín de Tucumán y en ellos, el cuerpo técnico probó a los once iniciales que hoy saltarían a la cancha si el torneo se reanudaría. En ambos juegos, Coleoni paró al mismo equipo a exepción de una sola variante en mitad de cancha. Para el primer juego, el "Sapito" mandó a la cancha a Lucas Calviño, en la valla.

La línea defensiva fue la misma en ambos juegos, y la comprendieron Hugo Vera Oviedo, por el lateral derecho. Los marcadores centrales fueron Gabriel Fernández y Rodrigo Mieres, mientras que Marcos Sánchez se ubicó por izquierda. En la mitad de cancha, Leonardo Sequeira parece haberse ganado el andarivel derecho. El "doble cinco" lo comprendieron Hernán Lamberti y Martín Zapata. La terea del primero es la de jugar un tanto retrasado, mientras que Zapata se encargó de la distribución de la pelota. Por izquierda, en el primer juego el titular fue Israel Coll y el ex Ferro Carril Oeste fue el autor del gol ferroviario. Pero en la revancha, el que ocupó ese lugar fue Martín Minadevino, quien no fue desde el arranque en el primer partido por una lesión, pero el último viernes, fue uno de los más claros. En la delantera, Coleoni utilizó como arma el doble 9 con Osvaldo Miranda y Pablo Vílchez. Dos jugadores de similar características, pero que de a poco comienzan a acloparse con comodidad. No se debe descartar la posible presencia de Matías Pato, aunque el cuerpo técnico prefiere que el "Pipa" vaya sumando minutos de juego para recuperar todo su potencial. Lo más sobresaliente de este estilo es la gran presión que ejerce Central Córdoba sobre sus rivales. Si bien aún resta aceitar algunas cuestiones sobre ese pedido, en la revancha jugada en Tucumán, se vio un mejor funcionamiento.

El principal déficit de este corto proceso, que aún no jugo de manera oficial, es la pelota parada. Coleoni, afirmó que en el transcurso de esta semana se trabajará en las tácticas, tanto defensivas como ofensivas en las pelota sin movimiento. El plantel volverá a trabajar hoy por la mañana en su estadio.