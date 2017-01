Fotos Estafaron a un santiagueño que compró un camión en Neuquén

30/01/2017 -

Un santiagueño resultó estafado al comprar un camión en Neuquén del que nunca recibió los papeles para poder hacer la transferencia. "Me siento re mil estafado, como que no hay justicia. Estafan a mansalva", expresó sumamente indignado un hombre de Santiago del Estero que se suma a la lista de víctimas de los Machado.

Tras una publicación de LM Neuquén sobre las recientes estafas de las que fueron víctimas un salteño y un santafesino a manos de Eduardo Machado y su hijo Mauro, Eduardo Zanubio, de 64 años, el hombre no dudó en hacer pública su situación.

En mayo de 2015, tentado por la oferta de un Mercedes Benz 1634 modelo 2006 en "buen precio", se contactó por teléfono con Mauro Machado. Hizo los arreglos para buscar el camión y les giró 20 mil pesos en concepto de seña. "Llegué a la terminal y de ahí me fui a la casa con pileta climatizada en calle Alem. Me recibieron re bien, ¿qué iba a pensar que me iban a estafar?", relató Zanubio. Después de un rato en la casa, donde pudo ver el camión y comprobar que se trataba del mismo que había visto en el aviso de internet y por imágenes que le había enviado Machado, fue a descansar al hotel. Al día siguiente, el santiagueño junto con Mauro Machado se dirigieron al banco, donde el hombre retiró $520 mil. "Vos me das el camión, si no, no hay negocio", le exigió Zanubio cuando advirtió que no querían entregarle el vehículo, y resaltó: "Gracias a Dios que me traje el camión conmigo". De esta forma, el hombre se aseguró de tener el rodado. Pero la sorpresa la recibió a los días de llegar a su ciudad. "En 10 días iba a estar el papel de la transferencia por el que me cobraron otros $18 mil, pero nunca llegó. Averigüé y el camión tenía un embargo de 250 mil", expresó. Zanubio se quedó con el camión, pero no puede usarlo porque no tiene la documentación.