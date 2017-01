Fotos El médico al que le robaron $33.500 puso custodia en su casa y analiza irse de Frías

30/01/2017 -

FRÍAS, Choya (C). El médico Lisandro Barbosa, quien en la madrugada del viernes último denunció directamente que su empleada doméstica y la pareja de la misma, le habían sustraído $33.500 desde en el interior de la vivienda, contó ayer que ha tenido que poner custodia personal en su casa, durante las últimas noches, debido a las amenazas vertidas por el sujeto involucrado. El profesional también lamentó que hasta el momento la Justicia no haya logrado avances para esclarecer el hecho, más allá de un allanamiento.

En diálogo con EL LIBERAL, Barbosa relató: "Hace exactamente un mes contraté a Y.A. (iniciales), para que trabajara en mi casa como empleada doméstica, el jueves por la tarde mi esposa sube a la habitación y la encuentra bajándose de una silla del cambiador mío, un lugar en el que no tenía nada que hacer; cuando la ve a mi esposa sale rápido, habla por teléfono a su pareja, D.O., este pasa por la casa recibe el dinero, pero ella se queda, es más en el mismo momento que me robaba, también estaba su hijita bañándose en la pileta de casa conmigo y mi hijo pequeño". Seguidamente contó que su esposa revisó el dinero que tenía guardado y descubrió que en ese sector faltaban $3.500. "Mi esposa me advierte del faltante, entonces le dije a la empleada que me devolviera el dinero inmediatamente si no la denunciaría, ella se larga a llorar, me ruega que no lo haga porque tenía un hijo, entonces llama a su pareja y nos devuelven los $3.500". Esa noche, el médico le preguntó a su esposa si había revisado el resto del dinero que lo tenía guardado en otras partes del cambiador. "Cuando lo hacemos descubrimos un faltante $33.500, es decir, sacaba de a $5.000, $10.000, y eso lo hicieron durante el transcurso de la semana, porque nosotros el sábado anterior habíamos revisado el dinero que teníamos que llevar a Santiago al día siguiente y estaba completo. Ella era la única que entraba en mi casa", sostuvo. El médico llamó a la policía, les contó esa situación y aún así antes de denunciar le dijo a su empleada que le daría la posibilidad de que le devuelvan el dinero, por eso fue hasta la casa de ella y luego de tanta insistencia, lo atendió. "Le pedí que me devolviera el dinero que me robó ella con su pareja, y el tipo me dijo ‘rajá de acá hijo de p... que te voy a ca... a tiros’". En la Departamental Nº 7 se realizó la denuncia esa madrugada.

El médico recordó: "Yo soy testigo cuando el policía llama a la fiscal de turno, después de la 1, y a pesar del robo y la amenaza de muerte, me dijo a través del policía que ‘vaya al día siguiente por la Fiscalía’. Yo en ese momento dije lamentablemente aquí no voy a recuperar nada. Recién al día siguiente dispuso el allanamiento y obviamente ya no encontraron nada".