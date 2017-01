Julio De Vido es el ex funcionario del kirchnerismo que aparece más complicado en la Justicia

30/01/2017 -

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido sobre quien pesa una larga lista de acusaciones, será el primer funcionario de esa área de los gobiernos del kirchnerismo en sentarse frente a un Tribunal acusado de "estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta" en la causa de Once.

Si bien la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, ya tuvo un juicio, como en ese primer debate no se incluyó a De Vido, el propio Tribunal del caso exigió que se lo juzgara. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, va a ser juzgado por "fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito" por el Tribunal Oral Federal Nº6, en el marco de la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello, que incluye además al ex asesor de Jaime Manuel Vázquez, entre otros 14 procesados.

La investigación por la compra de trenes chatarras a España, que está bajo la órbita del juez Julián Ercolini es otra de las causas que pesan contra Jaime y que está en condiciones de ser enviada a juicio. En cambio, el ex secretario de Obras Públicas, José López, que quedó detenido tras ser encontrado con más de U$S 9 millones cuando intentaba esconderlos en un monasterio de General Rodríguez en el conurbano bonaerense, es otro de los ex funcionarios del área de Planificación que puede enfrentar un juicio oral. Como la investigación contra un empresario contratista del Estado que alquilaba un departamento de las hijas del ex funcionario en diciembre se amplió, ya que se cree que la propiedad sería en realidad de López.

El juez Rafecas estima que tanto López como sus presuntos cómplices irán a juicio en la segunda mitad del año.