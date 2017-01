Pasaron los folkloristas y ya se prepara el festival Cosquín Rock 2017

30/01/2017 -

El gran predio de Santa María de Punilla será nuevamente escenario de la fiesta del rock. Allí se realizará la nueva edición del Cosquín Rock entre el 25 y 27 de febrero. Durante tres días pasarán alrededor de 181 bandas, entre las que se destacan Ciro y los Persas, Skay y los Fakires, La Vela Puerca, Las Pelotas, La Berisso, Los Violadores y el debut en el festival de Los Fabulosos Cadillacs.

También habrá invitados internacionales como Carl Palmer (de Emerson, Lake and Palmer) y Rich Robinson (de The Black Crowes), además de la celebración de los 30 años de Los Pericos y el festejo de los 50 años de rock nacional con un espectáculo donde confluirán Fito Páez, David Lebón, Los Twist, Fabiana Cantilo y Pedro Aznar.

Este año, además de los escenarios temáticos dedicados al reggae, el heavy, el metal, el punk y el rock, habrá espacios nuevos como La Casita del Blues (inspirado en festivales internacionales); el escenario alternativo con una ensalada de propuestas, desde el espectáculo Sumo por Pettinatto a la presencia de Alfredo Casero; y el Garage Band para grupos como Barco, Indios y Bándalos Chinos.

Los valores para las entradas al festival van desde las Individuales (por día) a $700; y los abonos por los tres días, a $1850. Por internet, las entradas se pueden comprar en Eden entradas. Los menores de 4 años no pagan. Programación Sábado 25 l Escenario principal: Ciro y Los Persas, Guasones, La 25, Los Gardelitos, Rich Robinson Band (The Black Crowes), Salta La Banca, El Bordo, Ojos Locos, Barrio Viejo Blues, Coverheads, Perro Ciego, Revanchistas. l Temático Heavy: Malón, Exciter, Carajo, Horcas, Viticus, Lovorne, La Naranja, Plan 4, Los Antiguos, Pésame, El Buen Salvaje. l Quilmes Garage: After Funky Party, Eterna Agonia, Cith, Santa Kim, Alvacio, Los Navarros, Nóstica, Que Bien Que Te Queda, Las Frases De Samuel, Ardid, Cristales, Lord Inmigrant, Pre Cosquin. l Espacio Alternativo: Circo del Horror, Pettinato Café Concert, Los Pericos "30 Años", Alejandro Orlando "Mi Vida Con Robert". l Ceremonia Geiser: Jmp Dj, Místicos, Huevo, Viva Elástico, Juan Ingaramo, Juanse & The Band, Fede Cabral, Cítrico, Coche, Documental Geiser: Llegando Las Sierras. l La Casita Del Blues: Omar Coleman, Ivan Singh, Fernando Ormeño, Nico Bereciartua. l Escenario Punk Carlos Tortola: Bulldog, Expulsados, Loquero, Astenia, Ceremonia, Cabeza Hueca, Shor, Oil, Tamadre, Monos En Bolas, La Danza, Eterno Novato, Radiales. Domingo 26 lEscenario Principal: Los Fabulosos Cadillacs, Skay y Los Fakires, La Vela Puerca, Los Cafres, Los Caligaris, Panteón Rococó, Jóvenes Pordioseros, De La Gran Piñata, Cuca, La Perra Que Los Parió, Claudio Kleiman & La Banda De Sonido. lTemático Reggae: Nonpalidece, Dancing Mood, Todos Tus Muertos, Dub Inc, El Siempreterno, Blackdali, Machingon, Golden Ganga, Cuchillazo, Fanko, Sol Pereyra, Mamita Peyote. l Quilmes Garage: Barco, Indios, Valdes, Shoot The Radio, Telescopios, Jvlian, Qi, Bandalos Chinos l Sir Hope, Delta Venus, La Isla Común. l Espacio Alternativo: Fiestas Gitanas, Circo Del Horror, Alfredo Casero, Los Pericos "30 Años" l "Sumo X Pettinato". l Ceremonia Geiser: Sonicnoise Dj, Ok Pirámides, Placer, Cállate Mark, Rayos Láser, Juanse & The Band, Francisca y Los Exploradores, Fetzet, Documental Geiser: Llegando Las Sierras. l La Casita Del Blues: Slam Allen, Blues & Soul, Cesar Valdomir & The Blue Midnight, Lonesome Poly & The Last Train. l Escenario Metal Carlos Tortola: Lethal, Rowek, Arraigo, Rey Argento, La Rastrojera, Coral, Ojo Ácido, Pre Cosquin, Torke, Ser o No Ser, C.R.U.S.H., Fucksion.

Lunes 27 lEscenario Principal: La Beriso, Las Pelotas, Kapanga, Attaque 77, Los Violadores, Los Guarros, La Que Faltaba, Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer), Palo Pandolfo, 4 Al Hilo, El Plan De La Mariposa. lTemático Rock 50 Años: Los Twist, Fito Páez, David Lebón, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Vox Dei l Celeste Carballo, Ricardo Soulé, Javier Martínez, Alejandro Medina, Peligrosas Golosinas. l Quilmes Garage: Los Espíritus, Valentin y Los Volcanes, Shoot The Radio, Perras On The Beach, Detonantes, Nina, Anticasper, Pilotos, Surikata Ki, Usted Señalemelo, Los Monkys. l Espacio Alternativo: Circo Del Horror, Hernán Casciari "Una Obra En Construcción", Los Pericos "30 Años", El Flaco Pailos. l Ceremonia Geiser: Cecilia Amenabar Dj, Ibiza Pareo, Un, Banda De Turistas, Diosque, Juanse & The Band, Olímpica, Weste, Documental Geiser: Llegando Las Sierras. l La Casita Del Blues: Botafogo, Jimmy Rip, Gente Negra. l Escenario Rock Carlos Tortola: La Vieja Ruta, Victor Roger, Madre Negra, 1 Segundo Es Demasiado, La Mocosa, Rock A La Orden, Antiviral, La Whillington Tinto, Almas Rodantes, Trebolares, La Viajera, La Loconia, Gritos De Avalancha, Exiliado, La Garufa.