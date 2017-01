“Nuestra intención es brindar contención”

30/01/2017 -

la doctora Araya explicó que la solidaridad del grupo, no se manifiesta sólo en la provisión de víveres u otros enseres, sino que se busca dar contención y asistencia a mucha gente que se encuentra en situación de abandono.

"La idea de solidaridad del grupo es mucho más amplia, queremos llegar a la gente que vive en estado de abandono o de indigencia y brindarles contención y ayudarlos para que consigan las cosas que le faltan para poder vivir dignamente", comentó. El caso de Ramona en la localidad de Lavalle, movilizó la idea de expandir la red solidaria y llegar a todos los lugares de la provincia donde sea posible. "Como dentro del grupo hay profesionales de diferentes disciplinas, queremos que la gente que no tenga su documento, no cuente con una pensión u otra cobertura social, que nos contacte para que veamos la manera de aportarles alguna solución", puntualizó. Si bien todavía están en plena etapa de formación y no están constituidos como una entidad formal, el grupo de profesionales se mantiene en permanente contacto y expectantes a las requisitorias que pudiesen recibir. "La experiencia que tuvimos con Ramona nos permitió darnos cuenta de que podemos llegar a brindar soluciones a personas que no tienen la mínima posibilidad de realizar trámites en la Capital, porque no cuentan con los medios o en muchos casos porque son analfabetos o indocumentados. Y es a esas personas a las que queremos llegar, que si bien necesitan que se les lleve alimentos, ropa o calzados, también necesitan este tipo de cosas que pueden mejorar su calidad de vida", amplió la doctora Araya.