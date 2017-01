Fotos Monotributistas podrán modificar dato de recategorización hasta este martes

30/01/2017 -

Los contribuyentes del monotributo recategorizados de oficio por la Afip este mes y que no estén de acuerdo con la nueva categoría asignada, tienen hasta el 31 de enero para modificar sus datos, según el ente recaudador. En el caso de los contribuyentes santiagueños, el universo global de monotributistas involucra a unas 35.000 personas.

El propósito de la recategorización de oficio del equipo que asesora al director de la Afip, Alberto Abad, era facilitar los trámites administrativos de los ciudadanos que estaban inscriptos en el Monotributo.

El reencuadre de oficio consistió de llevarlos en modo automático, a la categoría inmediata anterior. Sin embargo, la decisión no cumplió con su cometido, excepto para los casos de los que tributaban en la escala mínima vigente hasta 2016 que era la B, porque fueron reubicados en el recreado segmento A, siempre que en los últimos doce meses no hayan acusado ingresos superiores a 84.000 pesos.

En ese caso pasarán a pagar $787 por mes para los monotributistas plenos y $68, si tiene otra fuente de ingreso declarado, en relación de dependencia o jubilado. Hasta diciembre de 2016 en la categoría B pagaban $615 y $39, con aportes a la obra social y al sistema previsional, o sólo el impuesto integrado. De ahí que la Afip resaltó en su sitio de internet como "Importante",que "aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con la categoría asignada de oficio, deberán realizar una modificación de datos (no una recategorización) antes del 31 de enero de 2017". De no estar de acuerdo, deben iniciar el trámite de "modificación de datos" e imprimir la nueva credencial con la categoría correspondiente.