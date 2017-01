Fotos "Ahora, se viene una nueva música de los Banegas"

30/01/2017

Por Marcelo Emilio jozami

[email protected]

-¿Cómo logras que la gente, en el marco de un festival, preste atención a tus letras con razón y fundamento?

-Yo creo que la gente aprendió a respetar la propuesta de Horacio Banegas. Siempre, en este contexto, nunca me he apartado de la palabra. Soy un convencido de que debe primar: la palabra, el concepto profundo. En eso, sucede mi vida a través de las canciones porque hablo de cosas profundas, de cosas queridas, de cosas que han alimentado mi vida, de las que me han hecho crecer como ser humano. Es eso lo que entrego y la gente ya sabe que es eso lo que tengo para dar.

-¿Cómo has conseguido, tanto como solista y con Los Banegas, lograr una coherencia en todo?

-Siempre me he sentido, desde el inicio de mi carrera, un profesional ciento por ciento. Siempre he cuidado cada detalle, ya sea desde lo estético como en lo conceptual. Soy un profesional serio. Y mis hijos se han criado en ese ambiente. Se han criado con esas premisas fundamentales con las cuales han ido creciendo ellos como músicos y como personas. Ellos saben que el respeto y el profesionalismo son importantes. Saben lo que significa ser voceros de un pueblo como Santiago del Estero. Esto es lo que nunca perdemos de vista. Siempre estamos comprometidos con el profesionalismo, buscando la excelencia. Siempre buscamos hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo.

-Necesariamente, ¿un artista popular debe mantener su compromiso inclaudicable con su pueblo?

-Cualquier referente de nuestra provincia se tiene que hacer cargo de la historia musical de Santiago del Estero, de los referentes que han gestado sus composiciones, sus creaciones y su momento en un tiempo donde no había los adelantos tecnológicos y todo era primitivo. Ellos nos han marcado una guía para que nosotros, que hoy tenemos todo al alcance de nuestras manos, podamos defender siempre pensando que Santiago del Estero tiene una cultura rica, una cultura respetada a nivel nacional e internacional. Solo tenemos que cuidar eso, cada detalle. Tenemos que cuidar que el mensaje que demos desde Santiago y por Santiago sea en el marco de la excelencia, el respeto y el profesionalismo.

-Que es lo que hiciste desde Mi origen y mi lugar hasta El color de la chacarera.

-Totalmente. Cuando decidí cantar mis canciones armé un formato de banda que no existía en esos momentos. He buscado tocar en un contexto, si se quiere, de una orquesta musical buscando un nivel musical alto. Sigo pensando que estamos a mitad de camino y que seguimos creciendo. Ahora, con lo último que estamos desarrollando y trabajando se viene una nueva música de los Banegas, una música enriquecida por el trayecto de nuestra vida y lo que seguimos gestando en función a lo que queremos dejar para Santiago del Estero como referente.