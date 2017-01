30/01/2017 -

Benjamín Rojas habló también con EL LIBERAL sobre las actividades que desarrolló cuando, en casi un año, no tuvo trabajo. "Cuando uno no tiene trabajo hay que estudiar, hay que calmar la ansiedad y de tener como zanahoria formarse como actor, que puede ser arriba de un escenario, en un taller de teatro o en una película". El actor aseguró: "Dentro de todo no me puedo quejar porque a mí me fue relativamente muy bien desde que empecé hasta hoy. Arranqué en 1998 y en 19 años de carrera tuve mucho trabajo y continuidad, pero sí hubo momentos, períodos de casi un año en donde no sabía qué iba a suceder".

En relación a lo que hizo cuando se encontró en esta situación límite, "Benja" destacó: "En esos momentos, me metí a estudiar teatro o me metí en una obra más under donde, quizás, no cobraba mucho, pero aprendía". Hoy, el ex "Chiquititas" y "Rebelde Way" está agradecido por todo lo que aprendió con Cris Morena. "Me enseñó a no subestimar a la gente", destacó, entre otras cosas.