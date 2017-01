30/01/2017 -

Benjamín Rojas disfruta de los tiempos de bonanza laboral, tanto como actor y como cantante aunque, como sucede en "El otro lado de la cama", pone en acción estas dos vetas que tanta felicidad le han dado a lo largo de sus años. Interpreta, como el resto del elenco, clásicos del rock nacional, género que incorporó también en su próximo disco "Polarizado", que lanzará en febrero a través de internet. "No hay una receta para sostenerse en el tiempo. De todos modos, estoy convencido de que hay que trabajar, tratar de laburar en equipo, en armonía y perfeccionarse son las claves para seguir", destacó el músico que en "Polarizado" incluyó "¿Qué hago en Manila?", de Virus que, inclusive, grabó con la participación de Marcelo Moura. Por otra parte, Rojas resaltó que el teatro "es muy importante. Si bien yo me crié en el mundo de la televisión, descubrí que el teatro es el espacio del actor, el espacio verdadero donde uno tiene tiempo para trabajar y es dueño de cada escena. Me siento muy cómodo en este espacio, dando todo de mí y siempre pensando en lo que te permite crecer el trabajar junto con artistas como con los que hoy estoy en Mar del Plata".