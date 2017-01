30/01/2017 -

¿Se te hace cuesta arriba mostrar tu propuesta en un espacio, como La Salamanca, donde prima la diversidad?

No, porque creo que cada uno sabe lo que debe hacer o lo que tiene para defender. Nunca voy predispuesto a nada porque hago el repertorio que me parece que debo cantar en La Salamanca sin preocuparme si eso va a ser exitoso o una noche brillante, sino mostrar lo que estoy haciendo. Nunca he peleado por horarios centrales. Desde hace siete años que vengo presentándome entre las 23 y las 23.30. Este año voy a estar a la medianoche. Siento el respeto que tienen por mí y mi carrera en este festival, el festival de todos. Nosotros seguimos trabajando y estamos gestando nuevos sonidos.

Innovador, como siempre, y con la esencia a flor de piel

A la esencia la traemos de nacimiento. Somos folclore tradicional de nacimiento, luego, tratamos de ubicarnos en nuestra generación y que somos una música nueva, que es música nativa de nuestra provincia. Será folclore dentro de 50 o 100 años, pero a eso no lo vamos a ver nosotros aunque trabajamos para que eso suceda. Cuando se analice todo lo realizado, la gente sabrá que lo que hoy es transgresor era lo tradicional de este tiempo.