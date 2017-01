Calu sorprendió con impactante primer plano a "cara lavada"

30/01/2017 -

Calu Rivero no quiere perder su título de "reina de las redes sociales". Por eso, retomó sus posteos con todo. El fin de semana compartió una imagen en primerísimo primer plano de su rostro a cara lavada. "Esta soy yo, recién levantada, sintiéndome más criolla que nunca #autoretrato #nophotoshop #homephoto", manifestó junto a la impactante selfie, desde Recreo, Catamarca, su lugar de nacimiento.

Por si esto fuera poco, también publicó un video donde se la ve bailando con una malla blanca ajustada, con respiraciones muy hondas y sus senos muy remarcados por momentos.

"No estoy haciendo tele, no me pongo make up en todo el día. Estoy dejando que lo natural sobresalga", contó Calu hace poco, al respecto de su nuevo estilo de vida.