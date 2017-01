Karina Jelinek manifestó su enojo: "Salga con quien salga, siempre me van a criticar"

-

Karina Jelinek no para de dar la nota. Después de haberse mostrado con "amigovios" en sus viajes a Punta del Este, esta vez, la modelo admitió que está en un incipiente romance con el dirigente de Cambiemos, Alberto "Albi" Czernikowski, con quien viajó en un vuelo privado a Uruguay este verano, y se hospedó en uno de los hoteles más lujosos de la zona de Punta Ballena.

Si bien la ex de Leonardo Fariña dijo que aún no son novios, se mostró feliz de haberlo conocido y le hizo oídos sordos a los comentarios negativos.

"Siempre criticaron a las personas con las que salí, salga con quien salga me van a criticar", se quejó la morocha en diálogo con Catalina Dlugi y retrucó: "Después de todo qué importa con quién salgo, hay tantas cosas más importantes y tengo derecho a conocer a quien quiera".

Para abonar su discurso de que aún no son pareja oficial, la modelo dijo: "Lo estoy conociendo y cuando el corazón mande, será o no, es un proceso lento porque quiero cuidar mi corazón, que estaba en un freezer y ahora se está descongelando".

Karina hace cuatro años que está soltera, ya que después de la mala experiencia que tuvo con "Leo" Fariña, le costó volver a confiar. Sin embargo, no puede decir que le haya ido mal en el amor: "Me equivoqué y pagué caro el precio, no fue lindo, pero tengo derecho a equivocarme y a aprender de eso. En su momento estaba feliz y enamorada y eso uno no lo puede manejar", se sinceró.

"Desde los 17 siempre estuve de novia y con todos quedé amiga, porque tuve relaciones sanas. No me hizo falta salir con un millonario para estar bien, trabajo desde los 16 y me mantengo sola, soy muy independiente, puedo ayudar con eso a mi familia, no me hice del escándalo", remarcó aunque su separación de "Leo" Fariña no gozó precisamente de bajo perfil, y la mantuvo en el ojo de la tormenta durante largo tiempo.

Pero lo que más le molesta a Jelinek es que la prensa la tilde de buscar un bienestar económico a través de sus relaciones sentimentales, o que digan que los hombres que se le acercan es en busca de un momento de fama. "Soy muy independiente, trabajo mucho y no me hice del escándalo, me molesta que titulen sale con un millonario", señaló y agregó: "Es doloroso que digan que está conmigo para hacerse conocido, pero es el precio que pago por ser famosa".

Por otra parte, confesó: "Salí con un parrillero una vez, cuando viajé afuera y estuve en Miami conocí a un parrillero que me hacía siempre las provoletas".

Sobre "Albi", la modelo no se midió en elogios: "Es una persona simple, normal, súper trabajadora que no se enriqueció con la política. Él es abogado, elige ayudar a la gente, ayuda mucho. Conocí a su mamá. Pero no es mi novio, lo estoy conociendo".

La "suegra" de Karina es una mujer que era secretaria de un señor muy poderoso y que terminó casándose con él, aunque las versiones dicen que en un principio este hombre no quería convivir con los chicos (Albi y su hermano) y que por esa razón ellos fueron a vivir con una tía.

También comentan que Albi, entre los 22 y los 27 años fue novio de María Sacullo (hija de Mirta Rodríguez, hermana del ex marido de Nazarena Vélez, Fabián) y que prácticamente, vivía en la casa de su madre.

"La madre es una divina, muy simpática nos estamos conociendo", repitió Jelinek sobre el encuentro con esa señora que la recibió en un asado en familia en Punta del Este y que se sorprendió por lo contenta que se pone Karina cuando toma un rico vinito.

El futuro

Por el momento, Karina Jelinek sigue ganando terreno como empresaria de la moda, mientras despunta el vicio de modelo en distintas campañas publicitarias. En televisión ha participado como panelista de "La jaula de la moda", pero siempre es una buena candidata para el Bailando por un sueño, aunque este año quien se postula para un lugar en el certamen de baile es su íntima amiga, Paz Cornú, motivada por la ex de Fariña.

La diseñadora, que en 2016 fue mamá por segunda vez, sueña con estar en la pista de Ideas del Sur.

"Me encantaría. Siempre amé el baile. De chica reunía en casa a toda mi familia e improvisaba coreografías", contó a Teleshow la sensual morocha. "Igual tengo en claro que no es un juego. Hay que prepararse bien", remarcó.